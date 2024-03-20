囤積毒品賺價差跳樓逃防火巷被活逮 搜出iPhone造型手槍

警方在林男家中起獲毒品一批及iPhone造型手槍等證物。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/20 10:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕45歲林姓男子吸食毒品多年，得知警方大力掃蕩毒品時，市場價格會高漲，便於低價時收購毒品，待漲價時再轉手販售。基隆警方18日見時機成熟，前往林家逮人，攻堅時林男卻跳樓逃逸，被埋伏在防火巷的員警逮捕。警方在屋內起出安非他命等毒品，另也找到iPhone造型手槍及霰彈槍子彈，詢問後依違反毒品危害防制條例等罪，移送法辦。

基隆市警察局刑警大隊偵二隊日前偵辦一起毒品案件時，向上溯源，得知七堵區一名林姓藥腳有販毒嫌疑，並有囤積毒品習慣，便開始埋伏跟監蒐證；18日見時機成熟，經報准基隆地檢署檢察官許可後，向法院聲請搜索票獲准，便持票到林男家中進行搜索。

請繼續往下閱讀...

警方得知林男在屋外設有監視器，觀察偵案人員動向，便利用優勢警力，在其逃跑路線埋伏圍捕。行動當天，警方攻堅時林男直接從後方陽台逃逸，被部屬在後方防火巷的員警當場逮捕。

偵辦人員在林男家中起出安非他命、咖啡包等毒品一批、電子磅秤、分裝袋及吸食器，另還有iPhone造型手槍及霰彈槍子彈。

警方調查，林姓男子原為毒品藥腳，但因發現毒品可低買高賣賺取中間價差，便趁價格較低時，收購多種毒品囤積，等警方查緝毒品力度加大，市面上毒品短缺，價格上揚時再轉手出售，藉此累積資金。另推測林男因擔心遇上黑吃黑，故備有手槍防身。

據悉，林男被逮後，見事證明確承認確實持有毒品及槍枝，而囤積的毒品，則會在價格上揚時，加價1/4不等價格出售。

警詢後，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例將林男移送基隆地檢署偵辦，另將持續向上溯源追查槍枝及毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方在林男家中起獲毒品一批及iPhone造型手槍等證物。（記者吳昇儒翻攝）

iPhone造型手槍收納方便，不易察覺。（記者吳昇儒翻攝）

iPhone造型手槍收納方便，不易察覺。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法