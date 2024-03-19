刑警當街攔捕女毒犯 差點被當成擄人劫匪

警方當街逮捕涉運毒林女。（民眾提供）

2024/03/19 22:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓女子先前就因涉及毒品案遭判刑確定，因單親要扶養小孩，加上發監在即，竟重操舊業拚經濟，當起販毒集團中俗稱「小蜜蜂」的運毒車手被盯上，市刑大趁著近日執行「第十波安居專案」期間，當天出動3輛偵防車當街包夾將林女揪出車外時，因動作激烈引起民眾側目，還以為是擄人案急報案，成為意外插曲。

台中市警局從本月4日至18日執行「第十波安居緝毒專案」，期間共動員警力1025人次、執行742場次，查獲137件毒品案、193名涉案人，其中涉製造、販賣、運輸有99人，檢察官聲押31人獲准；查扣各級毒品逾百公斤，市價上億元，其中大麻植株有465株、毒品咖啡包達2022包。

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期間市刑大偵一隊接獲情資，發現一名年近30歲、綽號「熊ㄟ」的林姓女子涉嫌擔任運毒小蜜蜂，6日警見時機成熟收網，出動3輛偵防車到南屯區以截車方式，將當時開車運送毒品的林女查緝到案，現場查扣毒咖啡包124包（重657.2公克）、K他命5包（重20.4公克）、現金5700元、手機2支等相關贓證物，毒品市價初估12萬元。

只是包夾行動當下，因警方身穿便衣加上多名警力將林女強拉下車，激烈場景讓民眾一度以為是劫匪當街囂張擄人，趕緊向轄區警方報案有涉嫌妨害自由案件，多輛警車趕往才發現是「自己人」偵辦刑案，虛驚誤會一場。

林女供稱，先前涉毒品案判刑確定，最近即將要入監服刑，但因單親要扶養未成年子女，才會鋌而走險，想要多賺一點錢留給子女，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，檢方複問後命以5萬元交保。

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警方在林女車內起出毒咖啡包及K他命。（警方提供）

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