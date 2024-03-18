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妻控性侵又嘿咻 夫偷錄鹹濕對話翻案成功

夫被妻指控性侵，偷錄性愛細節當證物，被地院判決無罪，妻卻不服上訴，由高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

夫被妻指控性侵，偷錄性愛細節當證物，被地院判決無罪，妻卻不服上訴，由高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

2024/03/18 22:03

〔記者鮑建信／高雄報導〕徐姓男子被妻指控性侵後，偷錄嘿咻過程證明清白，法官勘驗內容，對話極盡鹹濕、火辣，還邊看A片邊模仿嘿咻，甚至使用按摩棒，根本像演色情片，因而認為妻若遭侵犯，不可能短短10天又愛愛，判決無罪。

檢方指出，2022年4月13日凌晨2點多，被告徐男明知妻子甫進行婦科手術，經醫師診斷短時間內不宜從事性交，竟不顧她反對，先用牙齒咬傷身體，並強行逼她口交，進而性侵得逞，導致她多處受傷，被依妨害性自主罪提起公訴。

徐男應訊堅稱合意性交，否認犯行，還拿出10天後「炒飯」全程錄音帶，證明其清白。

地院法官開庭勘驗內容，短短16分鐘對話，儘是火辣、鹹濕，如徐妻曾說：「我覺得很多女生是裡面比外面舒服，我好像是外面比裡面舒服」、「很多女生是陰道比陰蒂舒服，但是我好像陰蒂比陰道舒服」、「不然你前妻是哪裡舒服？」、「你看像它（指看A片）的就是旁邊都有除毛，它只留中間這邊，對。等一下那個男生的手你就知道」、「我說你是不是喜歡那個陰毛，你看黑人白人幹嘛？就中間有一點這樣。我也要舔」、「這樣動不是打手槍，你是要我幫你口交啊」、「那你從側面放一點點（指按摩棒），只能一點點喔。你不要整個推進去喔」等語。

最後徐男還套話說「摸妹妹？會不會摸一摸又告我了？」徐妻則回覆：「你很無聊呢」。

此外，徐姓夫婦「炒飯」時間，也是在醫生告誡期限，法官認為她如被性侵，身心嚴重受創，不可能沒多久又做愛，判決其夫無罪。徐妻不服上訴要求改判，現由高雄高分院審理中。

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