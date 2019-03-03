變態男在小孩旁硬上妻子 竟辯「比肌耐力的時候」...

2019-03-03 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名男子前年10月與妻子談離婚，期間卻不顧妻子反抗，在兩名孩子旁邊硬上，妻子當時未提告，不料過幾天男子又強壓她在地並咬她，妻子才決定向丈夫提告。男子辯稱，妻子的傷是因為「激烈性愛」，法官認定，男子不尊重配偶的性自主，依強制性交等罪，判處男子3年4月徒刑。

根據《聯合報》報導，男子在兩個3、6歲的孩子旁硬上妻子，妻子當時不知夫妻有無強制性交的法條，便未提告，3天後兩人大吵，男子又拉住她肩膀拖行，將她壓制在地並咬傷她手臂，最後妻子才提告。

男子辯稱，妻子的傷是因為激烈性愛導致，至於另一次妻子的傷，則是因為談離婚太激動，怕吵到鄰居才將妻子「抱回」房間。女方則指控，當時丈夫強壓她到床上，並說「這是比肌耐力的時候」，雖然她又踢又咬的抵抗，但仍被男子性侵得逞。

法官認為，男子不尊重配偶的性自主，強迫性行為，犯後還否認犯行，指責妻子說謊，犯後態度不佳，考量無前科，又與妻子和解，判刑3年4月等徒刑，傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。

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