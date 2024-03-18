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馬公海軍定海營區 空軍上士陳屍宿舍曬衣間

海軍定海營區傳上士自殺，軍警及消防趕往家中通知其妻子。（民眾提供）

海軍定海營區傳上士自殺，軍警及消防趕往家中通知其妻子。（民眾提供）

2024/03/18 19:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海軍遠航敦睦艦隊全國軍港巡航之旅，明（19）日抵達馬公軍港，今日卻傳出定海營區內一名上士，陳屍在宿舍曬衣間內，軍方正協助調查處理中，但軍方試圖通知其妻時，卻聯絡多次未果，一度軍警會同里長企圖破門而入，所幸其妻及時開門，趕往醫院處理後事。

根據了解，今日下午3時多發現鐘姓上士陳屍海軍定海營區宿舍曬衣場，已無生命跡象。軍警發現鐘姓上士死亡後，立即聯絡他的妻子，多次打電話到他家，卻無人接聽，引發軍警緊張，立即聯絡當地里長、消防隊等單位趕往，一度氣氛相當緊張，擔心發生意外。

當軍警及消防人員準備工具破門而入，其妻子才出面開門，稱因音樂聲太大聲，沒有聽到敲門聲，她也被誤傳精神不濟燒瓦斯，引來消防車及救護車，隨後鐘男妻子隨同警方與馬基隊離家前往醫院處理後事。

軍方人士表示，鐘姓上士不是海軍部隊成員，而是空軍白沙天弓連，因營舍正在整修，部隊暫時移往海軍定海營區駐防，鐘姓上士為苗栗人、妻子為台南人，兩人租屋生活，家庭經濟小康，並無債務問題，有待軍警進一步調查釐清輕生動機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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