父獨養稚兒又生活不順 竟毆打兒子又想同歸於盡結果曝

示意圖

2024/03/11 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名狠父4年前因獨立撫養2歲稚兒且工作與感情均有不順，竟拿兒子出氣並企圖同歸於盡，幸未果。二審考量父親坦承犯行，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑5年1月，另犯成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，這名父親因獨自撫養年僅2歲的兒子備感負擔過重，2020年7月間在住處以手指彈擊兒子耳朵，並以木板連續毆打兒子臀部。

請繼續往下閱讀...

7月7日當晚，父親又因工作與感情均有不順，心情低落而準備結束生命，且當下他明知兒子對一氧化碳的承受度比成年人還低，仍在房內輕生；幸他事先有向友人表明死意，經友人報案由消防員破門並將父子送醫救治，才倖免於死。

一審士林地院考量父親未慮及兒子是獨立的生命個體，而非專屬個人的財產，竟隨意毆打成傷，甚至準備結束其性命，不宜輕縱。並審酌父親坦承傷害罪、否認殺人未遂犯行，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪對他判刑5年2月，另犯成年人故意對兒童犯傷害罪部分判刑6月。

二審高等法院指父親改坦承殺人未遂犯行，且其犯後已接受親子教育課程，可認犯後態度尚佳，故犯殺人未遂罪部分酌減改判刑5年1月、傷害罪判刑4月。最高法院駁回上訴定讞。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法