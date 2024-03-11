為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

父獨養稚兒又生活不順 竟毆打兒子又想同歸於盡結果曝

示意圖

示意圖

2024/03/11 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕北市一名狠父4年前因獨立撫養2歲稚兒且工作與感情均有不順，竟拿兒子出氣並企圖同歸於盡，幸未果。二審考量父親坦承犯行，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑5年1月，另犯成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，這名父親因獨自撫養年僅2歲的兒子備感負擔過重，2020年7月間在住處以手指彈擊兒子耳朵，並以木板連續毆打兒子臀部。

7月7日當晚，父親又因工作與感情均有不順，心情低落而準備結束生命，且當下他明知兒子對一氧化碳的承受度比成年人還低，仍在房內輕生；幸他事先有向友人表明死意，經友人報案由消防員破門並將父子送醫救治，才倖免於死。

一審士林地院考量父親未慮及兒子是獨立的生命個體，而非專屬個人的財產，竟隨意毆打成傷，甚至準備結束其性命，不宜輕縱。並審酌父親坦承傷害罪、否認殺人未遂犯行，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪對他判刑5年2月，另犯成年人故意對兒童犯傷害罪部分判刑6月。

二審高等法院指父親改坦承殺人未遂犯行，且其犯後已接受親子教育課程，可認犯後態度尚佳，故犯殺人未遂罪部分酌減改判刑5年1月、傷害罪判刑4月。最高法院駁回上訴定讞。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
婚後酗酒家暴不顧家晚年車禍失能 子女拒養法官判准
2024/03/10 11:42

婚後酗酒家暴不顧家晚年車禍失能 子女拒養法官判准
美哈佛校友和丈夫、女兒陳屍億元豪宅 疑經濟問題釀慘劇
2023/12/30 14:28

美哈佛校友和丈夫、女兒陳屍億元豪宅 疑經濟問題釀慘劇

南科親子宅首選「遠雄東御苑」
楊志良「家暴說」爭議 黃士修：建議楊道歉 社會應關注自殘
2023/08/28 14:12

楊志良「家暴說」爭議 黃士修：建議楊道歉 社會應關注自殘
楊志良「家暴說」惹議 曹興誠：不要邏輯錯亂、是非顛倒
2023/08/28 12:42

楊志良「家暴說」惹議 曹興誠：不要邏輯錯亂、是非顛倒

存股好貴！不如改存高利又便宜的債券基金
「訓練女兒幫打手槍」鬼父上訴三審卻自殺 判決撤銷
2018/06/26 16:40

「訓練女兒幫打手槍」鬼父上訴三審卻自殺 判決撤銷
兒不孝老父絕望想輕生獲救 投書市長信箱表謝意
2016/06/29 17:01

兒不孝老父絕望想輕生獲救 投書市長信箱表謝意
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播