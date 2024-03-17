為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

未熄火停車昏睡被警叫醒 酒醉上路判刑2月

飲酒歡唱到凌晨，還要開車去台中，才開一段路就未熄火停車，在路邊呼呼大睡被警方叫醒，酒駕事實逃不了，被南投地院法官判刑2個月。（記者陳鳳麗攝）

飲酒歡唱到凌晨，還要開車去台中，才開一段路就未熄火停車，在路邊呼呼大睡被警方叫醒，酒駕事實逃不了，被南投地院法官判刑2個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/17 21:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕跟朋友到南投縣草屯鎮某KTV唱歌飲酒，凌晨4點多散攤，李男喝茫還開車要到台中，但才開上路就昏昏欲睡，將車子停在草屯鎮路邊，車未熄火就呼呼大睡，睡到上午8點多才被員警叫醒，李男坦承開了一段路才停車，而其呼氣酒測值為0.27，觸犯公共危險罪名，南投地院法官近日將他判刑2個月。

34歲的李姓男子是在去年7月4日凌晨0時跟朋友到KTV唱歌喝酒，他喝了6瓶啤酒，凌晨4時30分一群人唱完歌，他獨自開車離開KTV，準備開到台中市烏日區，但才開一小段路，就因喝茫眼皮不聽使喚，將車子開到路邊停下呼呼大睡，因當時天氣炎熱，車子未熄火讓冷氣繼續吹，一直睡到上午8時35分，草屯警方接獲民眾報案前來查看，才將停在路邊睡了4小時的李男搖醒。

李男渾身酒味，坦承是跟朋友在KTV唱歌喝酒，喝到凌晨4點半，只開一小段路就非常想睡覺，於是停在路邊睡起來。警方對其實施酒測，經呼氣測試，酒精濃度為每公升0.27毫克，已超過法定的0.25毫克，而被警方依觸犯公共危險罪嫌移送法辦。

南投地院法官審酌李男為酒駕初犯，將他以駕駛動力交通工具而呼氣所含酒精濃度每公升0.25毫克以上之罪名，判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台北市公告酒駕累犯 男2度拒測遭罰36萬
2024/03/17 17:27

台北市公告酒駕累犯 男2度拒測遭罰36萬
健康網》病患想喝酒 要醫師開保肝藥？醫：無法喔
2024/03/17 13:15

健康網》病患想喝酒 要醫師開保肝藥？醫：無法喔

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
男子酒駕拒檢逃逸自撞 警力圍捕破窗逮人
2024/03/17 12:27

男子酒駕拒檢逃逸自撞 警力圍捕破窗逮人
樂極生悲！ 嗨慶生夜唱飲酒 開壽星媽的車自撞翻車狼狽爬出
2024/03/17 10:52

樂極生悲！ 嗨慶生夜唱飲酒 開壽星媽的車自撞翻車狼狽爬出
國3關廟段砂石車衝出護欄側翻溝渠 駕駛緊急送醫
2024/03/16 10:30

國3關廟段砂石車衝出護欄側翻溝渠 駕駛緊急送醫
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播