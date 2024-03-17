未熄火停車昏睡被警叫醒 酒醉上路判刑2月

飲酒歡唱到凌晨，還要開車去台中，才開一段路就未熄火停車，在路邊呼呼大睡被警方叫醒，酒駕事實逃不了，被南投地院法官判刑2個月。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/17 21:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕跟朋友到南投縣草屯鎮某KTV唱歌飲酒，凌晨4點多散攤，李男喝茫還開車要到台中，但才開上路就昏昏欲睡，將車子停在草屯鎮路邊，車未熄火就呼呼大睡，睡到上午8點多才被員警叫醒，李男坦承開了一段路才停車，而其呼氣酒測值為0.27，觸犯公共危險罪名，南投地院法官近日將他判刑2個月。

34歲的李姓男子是在去年7月4日凌晨0時跟朋友到KTV唱歌喝酒，他喝了6瓶啤酒，凌晨4時30分一群人唱完歌，他獨自開車離開KTV，準備開到台中市烏日區，但才開一小段路，就因喝茫眼皮不聽使喚，將車子開到路邊停下呼呼大睡，因當時天氣炎熱，車子未熄火讓冷氣繼續吹，一直睡到上午8時35分，草屯警方接獲民眾報案前來查看，才將停在路邊睡了4小時的李男搖醒。

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李男渾身酒味，坦承是跟朋友在KTV唱歌喝酒，喝到凌晨4點半，只開一小段路就非常想睡覺，於是停在路邊睡起來。警方對其實施酒測，經呼氣測試，酒精濃度為每公升0.27毫克，已超過法定的0.25毫克，而被警方依觸犯公共危險罪嫌移送法辦。

南投地院法官審酌李男為酒駕初犯，將他以駕駛動力交通工具而呼氣所含酒精濃度每公升0.25毫克以上之罪名，判處有期徒刑2個月，若易科罰金折合6萬元。

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