選錯機車「吞雲吐霧」……坐到警用的！台中通緝犯在劫難逃

員警發現鄧男淡定坐在警用機車上抽煙。（警方提供）

2024/03/17 21:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方前天到轄內一間旅館訪查，未發現不法正準備離開時，發現一名旅館男性員工坐在警用機車上抽煙，只見他淡定吞雲吐霧絲毫未察覺異狀，員警順勢盤查，赫然查出他是兩個地檢署發布的詐欺通緝犯，儘管他一再聲稱不知遭通緝，但訊後仍被解送歸案。

台中市第二分局立人所巡佐蔡坤舉、警員張育群，當天例行性的到轄內位在華美街上的旅館訪視，抵達後將偵防機車停放騎樓後即進入旅館內，由現場員工配合員警依序到各樓層客房，以及地下室等處進行訪查，均未發現任何不法活動或是跡象。

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當訪查結束員警步出旅館大廳準備離去時，發現門口24歲鄧姓男子淡定的坐在員警偵防機車吞雲吐霧，「你幹嘛坐我機車？」、「身份查一下」，「我是員工啊」，經盤查身分，發現鄧男竟是新北市及桃園等地檢署發布在案的詐欺通緝犯，立即將他帶返所查處。

原來鄧男的確是該旅館的員工，儘管他辯稱不知道被通緝，才會大辣辣的坐在偵防機車上抽煙，但選錯地方快樂似神仙的下場就是被員警帶回，訊後解送歸案。

第二分局長周俊銘表示，維護社會治安為警察職責，詐欺犯罪問題更是深切影響民眾生活戕害國人，警察各項勤務也持續展現打擊犯罪決心讓「人民有感」，尤其影響民眾財產至鉅的詐欺犯，更以「向上溯源、向下刨根」精神，瓦解犯罪結構，展現維護治安決心。

經查鄧男（右一）是詐欺通緝犯。（警方提供）

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