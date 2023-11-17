前方機車跌落一名女子 路人好心協助驚見是屍體

周男（左二）辯稱姊弟情深，沒有殺人之意，判刑15年徒刑確定。（資料照）

2023/11/17 13:00

〔記者吳政峰／台北報導〕台中一名周姓男子2021年與姐姐發生爭吵，一怒之下持刀刺穿她的胸部，姐姐男友見狀，趕緊協助送醫，她卻因傷重而跌落機車。後方一對夫婦見狀前往協助，驚見她已失去生命跡象，扯的是，男友擔心通緝犯身分曝光，竟當場落跑。姐姐經送醫急救無力回天，最高法院認為原審依家暴殺人罪判周男15年刑期無誤，日前維持，全案確定。

周男因機車修復費用、保護令事宜等因素，對姐姐積怨已深，2021年12月31日10時許，雙方在台中住處外又發生爭執，周男氣憤之下，抄起廚房冰箱旁桌上的菜刀，由上往下、由前往後刺向姐姐的左前胸壁，傷口長4.5公分，除切斷左側第三肋軟骨，還深入左胸腔內。

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姐姐男友聽聞雙方爭執前來查看，發現她不支倒地，遂先將其扶到屋內床上止血，幫她脫下血衣換上外套，此際，周男又持上開菜刀衝入房內，揚言要再次砍殺，男友出手制止，並搶下他手中的菜刀，推出門外。

周男被推出門外後，頓時意識到犯下大錯，隨即騎機車逃離現場；姐姐男友見周男逃離現場，立刻把姐姐扶上機車後座，欲載至就醫，惟途中她因失血過多，傷重失去意識，從機車後座跌落在地。

後方轎車上的一對夫婦見狀，趕緊下車詢問狀況，驚見姐姐渾身是血，已失去生命跡象；姐姐男友解釋，因她遭到弟弟打傷，要載她就醫；夫婦嚇壞，表示要報警處理，男友稱自己是通緝犯，央求他們不要報警。

夫婦堅持報警處理，男友擔心被抓，竟把姐姐棄置於現場，逕自騎車落跑。救護車趕抵現場，火速把她送往烏日林新醫院急救，然因傷勢過重，前縱膈軟組織出血、左側血胸約1250毫升血水血塊積存和左肺扁塌宣告不治。

警循線追查，同日下午3時25分緝獲男友（另案審結），下午4時15分在住處逮捕周男。

一審台中地院依家暴殺人罪判周男15年徒刑；周男不服，提起上訴，主張姐弟情深，若有殺人犯意，持菜刀直接刺入胸部，應可一刀深及心臟，不會僅有「刺入深度不深（深度約2公分，僅菜刀刀尖没入）」，也不會只有刺一刀即止。假若撥打「119」由救護車送醫，平均反應時間也不過7.96分鐘至8.58分鐘即可完成送醫，應不致於「送醫過程時程較久」而不治，姐姐死亡是否可歸責於他，或是應歸究於男友遺棄行為，非無研求之處等語。

二審高等法院台中分院指出，周男素行不佳，僅因細故就殺害姐姐，案發後矢口否認犯行，辯解前後不一，避重就輕，飾詞卸責，更自稱精神問題，可見其心中毫無悔意，犯後態度欠佳，評議後認定一審判決無誤，駁回上訴。

周男再度上訴，終審最高法院認為原審認事用法無誤，量刑亦妥適，符合比例原則，日前駁回上訴，全案確定。

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