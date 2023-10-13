男子2度落選里長 看到前妻出門吹薩克斯風竟砍她雙手

楊男2度選里長敗選感到心情鬱悶，看到前妻出門吹薩克斯風，竟持刀砍她雙手，彰化地院審理，依殺人未遂罪判處楊男6年2月徒刑。（資料照，記者陳冠備攝）

2023/10/13 20:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣楊姓男子去年2度參選里長失利，心情跌落谷底只好喝酒解悶，可是看到前妻準備出門吹薩克斯風，竟心生不滿，到廚房拿出菜刀怒砍對方，造成前妻頭部、雙手受重傷，送醫治療後有肌腱斷裂等永久性損害。彰化地院判決出爐，依殺人未遂罪判處楊男6年2月徒刑。

據了解，楊男（57歲）平時經營鋁門窗事業，其前妻平時從事畫畫、烏克麗麗、薩克斯風老師，兩人在去年大選前就常因感情等問題起爭執，也在去年10月底離婚，未料選後兩人又因感情、薩克斯風上課等問題起口角，進而發生意外。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，楊男（57歲）與前妻離婚後仍同住，2022年12月11日，楊男不滿前妻要參加薩克斯風上課活動，於是跟她發生口角，楊男還將前妻推倒在地上，並從廚房拿出一把菜刀，朝前妻雙手、頭部猛砍，一邊還用腳踹背部，直到見其傷痕累累、血流滿地才作罷，家人見狀報警，其前妻送醫後一度因失血過多有生命危險，經搶救後無礙，不過雙手肌腱斷裂，經復健後右手前3指無法使力，再也無法靈活演奏烏克麗麗與薩克斯風。

審理時，楊男否認殺人，也沒有要傷害被害人頭跟臉，只是針對被害人的手，不要讓被害人去吹薩克斯風而已，他也表示，平時他有服精神藥物，事發後酒精呼氣濃度值為0.35MG/L，顯示心智狀態不佳，才會衝動失去控制，且已與被害人和解並撤銷告訴，希望要求減刑。

法官審理認為，楊男僅因不喜歡前妻吹薩克斯風，就持刀傷害其雙手，看她用手保護頭部仍猛砍，預見有殺人不確定犯意，犯後還能打電話給兒子，顯見仍有辨識行為能力，審酌，楊男犯後迄今僅坦承部分罪行，犯後態度未佳等情狀，認為檢察官求處有期徒刑6年2月為適當，因此判處其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法