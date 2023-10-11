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當兵女兒沐浴 家暴父潑汽油意圖殺人

阿榮涉嫌意圖潑油燒死當兵女兒，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

阿榮涉嫌意圖潑油燒死當兵女兒，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2023/10/11 09:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子阿榮（化名）長年酗酒成癮，因而有多次家暴行為，竟趁當兵的女兒沐浴時，涉嫌意圖潑汽油燒死她，被地院依殺人未遂罪判刑5年10月，高等法院高雄分院上午改判5年8月。

據了解，鳳山地區60餘歲被告阿榮，經年酗酒成癮，並自2020年9月起，涉嫌多起家暴紀錄，並因違反保護令被判刑。去年10月2日凌晨1點多，阿榮酒後回家見當兵女兒在客廳讀書，準備升等調職考試，竟以「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」等語騷擾，並持玻璃杯朝她丟擲。

不久，他又因其女持吸塵器整理玻璃碎片的聲音太吵，並見她進入浴室盥洗，涉嫌將汽油潑灑在門縫後，前往大門口取出打火機之際，女兒察覺有液體湧入而離開，而阿榮還誤認她在浴室折返，卻被妻子撞見攔阻，他仍執意點燃，所幸及時被撲滅，未釀成傷亡。

鳳山分局接獲報案後，全案函送高雄地檢署偵辦起訴。今年3月間，高雄地院依殺人未遂罪，判處阿榮有期徒刑5年10月，並因他有酗酒成癮情形，應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。

阿榮不服上訴，高雄高分院上午宣判，合議庭審酌其妻替他求情，從輕改判5年8月，比原審少2個月，並在刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年，仍可上訴。

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