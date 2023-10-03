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首頁　>　社會

人倫悲劇！父勒斃自閉症兒 報警「我殺人了」 獲輕判

示意圖

示意圖

2023/10/03 10:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕19歲黃姓自閉症男子因不斷把洗衣球丟進洗衣機，與其母發生爭吵，被黃父帶回房間安撫入睡卻起衝突，黃父涉嫌持電線勒死他後報警「我殺人了」，被地院依殺人罪判刑4年，高等法院高雄分院上午宣判，維持原審刑度。

判決書指出，黃男住北高雄，有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且有智能不足及情緒障礙，由父母親長期照護及教養。

2021年8月24日晚上9點半，黃男在住處1樓，因不斷丟洗衣球至洗衣機內，遭黃母制止而發生口角爭執，黃父將帶他回房間安撫入睡，黃男因情緒仍無法回復，2人起衝突，黃父因不堪長期照顧壓力，涉嫌將他強行壓制在地，拿手機充電線勒死。

晚上10點多，黃父電話向岡山分局赤崁派出所報案「我殺人了」，被依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵查並起訴。

黃父辯稱，為阻止其子攻擊，將他壓制後，順手拿電線勒住他頸部，後因失去理智始有勒頸行為，否認殺人犯行。

地院調查，黃父案發後電話報警說自首殺人，員警迅速抵達現場，他還能說明犯案經過，認定心智正常，但審酌其長期照顧精神壓力，檢方和家人均替他求情，從輕判處有期徒刑4年。

黃父不服上訴，高雄高分院認為原審判決並無不當，判決駁回，仍可上訴。

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