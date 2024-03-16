為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

把南港展覽館外牆當溜滑梯！跑酷Youtuber上傳影片這下慘了

警方調查，王男事發當日未經許可，趁保全不注意私闖管制區域，潛入頂樓進行跑酷。（記者鄭景議翻攝）

警方調查，王男事發當日未經許可，趁保全不注意私闖管制區域，潛入頂樓進行跑酷。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/16 11:48

〔記者鄭景議／台北報導〕21歲的王姓男子為跑酷的Youtuber，3月初時前往北市南港展覽館，沿著外牆建築構造一路往1樓滑溜，影片被上傳網路後，南港分局警方立刻通知王男到案說明，王男坦承自學跑酷4年，一時興起攀爬後由同行友人拍攝並PO影片上網，警方訊後依《社會秩序維護法》處分裁罰。

據了解，王男為台灣某跑酷團體成員，平時除了拍攝影片，也會接跑酷廣告或教學，YT頻道上還有在九份屋頂跑酷的影片，及多部教學影片。

警方調查，王男事發當日未經許可，趁保全不注意私闖管制區域，潛入頂樓進行跑酷，儘管王男稱影片PO網不會讓人模仿，仍被警方依《社會秩序維護法》第74條第2項，「無正當理由，隱藏於無人居住或無人看守之建築物、礦坑、壕洞、車、船或航空器內，而有危害安全之虞者，得處6千元以下罰鍰」裁罰；也將持續了解南港展覽館館方是否針對《刑法》入侵住宅部分提告。

南港展覽館館方亦針對近來有跑酷團體，在未經允許下私自闖入營運場館進行攀爬，並拍攝影片加以傳播的行為發出聲明，聲明指出為防範該等情事發生，館方已與警方加強聯繫，增加保全人員前往該等建築物巡邏次數、強化各項嚴禁攀爬設備，並全面以監視系統蒐證強化管理措施，館方對此行為人將保留相關法律追訴權，絕不寬貸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
女模南港展覽館站遭潑臭酸液體 嫌犯供稱潑水、臭酸味疑來自未洗澡
2024/03/07 09:33

女模南港展覽館站遭潑臭酸液體 嫌犯供稱潑水、臭酸味疑來自未洗澡
陳致中入獄9月假釋 可回家圍爐了
2024/02/07 05:30

陳致中入獄9月假釋 可回家圍爐了

翁章梁率隊前進日本拓銷嘉義農產創佳績
陳致中入獄9個月獲假釋 可回家過年了
2024/02/06 17:21

陳致中入獄9個月獲假釋 可回家過年了
緯創新筆電廠落腳印度 2026年首季投產
2024/02/02 08:27

緯創新筆電廠落腳印度 2026年首季投產
（影音）賺錢跟吃屎一樣難！陳昊森《小子》變魯蛇對打功夫小子
2023/12/15 07:40

（影音）賺錢跟吃屎一樣難！陳昊森《小子》變魯蛇對打功夫小子
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播