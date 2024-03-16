把南港展覽館外牆當溜滑梯！跑酷Youtuber上傳影片這下慘了

警方調查，王男事發當日未經許可，趁保全不注意私闖管制區域，潛入頂樓進行跑酷。（記者鄭景議翻攝）

2024/03/16 11:48

〔記者鄭景議／台北報導〕21歲的王姓男子為跑酷的Youtuber，3月初時前往北市南港展覽館，沿著外牆建築構造一路往1樓滑溜，影片被上傳網路後，南港分局警方立刻通知王男到案說明，王男坦承自學跑酷4年，一時興起攀爬後由同行友人拍攝並PO影片上網，警方訊後依《社會秩序維護法》處分裁罰。

據了解，王男為台灣某跑酷團體成員，平時除了拍攝影片，也會接跑酷廣告或教學，YT頻道上還有在九份屋頂跑酷的影片，及多部教學影片。

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警方調查，王男事發當日未經許可，趁保全不注意私闖管制區域，潛入頂樓進行跑酷，儘管王男稱影片PO網不會讓人模仿，仍被警方依《社會秩序維護法》第74條第2項，「無正當理由，隱藏於無人居住或無人看守之建築物、礦坑、壕洞、車、船或航空器內，而有危害安全之虞者，得處6千元以下罰鍰」裁罰；也將持續了解南港展覽館館方是否針對《刑法》入侵住宅部分提告。

南港展覽館館方亦針對近來有跑酷團體，在未經允許下私自闖入營運場館進行攀爬，並拍攝影片加以傳播的行為發出聲明，聲明指出為防範該等情事發生，館方已與警方加強聯繫，增加保全人員前往該等建築物巡邏次數、強化各項嚴禁攀爬設備，並全面以監視系統蒐證強化管理措施，館方對此行為人將保留相關法律追訴權，絕不寬貸。

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