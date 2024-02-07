陳致中入獄9月假釋 可回家圍爐了

前高雄市議員陳致中（中）入獄近9個月後，昨獲准假釋、付保護管束，在農曆年前回家團聚。 （資料照）

2024/02/07 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁的兒子、前高雄市議員陳致中，因協助母親吳淑珍在龍潭購地案及南港展覽館的犯罪所得洗錢，去年被依洗錢罪判刑一年定讞，加上另案偽證罪被判刑三月，被裁定合併應執行一年二月徒刑。陳致中入獄近九個月後申請假釋，矯正署本月五日核准假釋，高等法院昨裁准陳假釋中付保護管束，在農曆年前回家團聚。

犯洗錢及偽證罪 判關1年2月

前最高檢察署特偵組查出，前第一夫人吳淑珍收受龍潭購地案、南港案賄款後，指示友人蔡銘哲匯往海外帳戶藏匿，部分洗錢回台灣，部分指示陳致中、黃睿靚夫婦匯入海外帳戶。

請繼續往下閱讀...

高等法院更二審認定，吳淑珍和兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人構成洗錢罪嫌，判吳兩年徒刑，沒收二九九萬餘美元；陳致中判一年，併科罰金一百五十萬元，妻子黃睿靚判十月，併科罰金一百萬元，緩刑四年，並沒收陳致中夫婦八百十六萬餘美元，約新台幣兩億五千多萬元。

全案上訴後，最高法院去年四月駁回陳致中夫婦上訴案定讞，另將吳淑珍涉案部份，撤銷發回。陳致中於五月十一日入監執行，並繳清一百五十萬元罰金，黃睿靚亦繳清一百萬元罰金。

高檢署針對陳致中洗錢罪判刑一年、之前觸犯偽證罪判刑三月均定讞的部份，向高等法院聲請定應執行刑，高院審酌陳犯罪情節、侵害法益，去年六月裁定應執行一年二月徒刑。

陳致中日前在服刑近九個月後，以服刑過半等理由申請假釋，矯正署前天裁准；高檢署另向高院聲請假釋中付保護管束，高等法院認定陳聲請假釋理由正當，昨裁准陳假釋中付保護管束。可抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法