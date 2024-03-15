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南投縣第1個採科技執法取締未停讓行人路口 1.5個月已罰22人

南投縣埔里鎮第3個科技執法路口中山路三段與大城路，今年2月起執法，已取締交通違規1812件。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮第3個科技執法路口中山路三段與大城路，今年2月起執法，已取締交通違規1812件。（記者佟振國攝）

2024/03/15 17:33

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口2月起實施科技執法，也是縣內第1個透過科技輔助取締未停讓行人的路口，上路1.5個月已取締開罰22人，根據新修正道路交通管理處罰條例最高重罰6000元、違規記點3點並強制接受道安講習，警方強調已經延長宣導期，但還是有民眾疏忽而受罰。

埔里鎮原有2個科技執法路口，分別在中山路1段與信義路口（地理中心碑），縣警局交通隊統計去年取締違規6995件，位居全縣10大違規路口第2名，僅次於草屯鎮太平路與中興路口，另1個中山路3段、鐵山路及蘭陽街口（崎下）取締3304件，也擠進10大違規路口第7名。

今年2月起埔里鎮再增加1個科技執法路口，鄰近埔里酒廠的中山路3段與大城路口，取締項目包括汽機車行經行人穿越道不停讓行人、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示、闖紅燈，也是南投縣第1個透過科技輔助取締未停讓行人的路口，執法以來取締未停讓行人22件，以及不依標誌、標線、號誌指示1735件、闖紅燈55件，合計1812件，平均一天逾40件，尤其道交新制未停讓行人將重罰6000元，還要違規記點3點並強制接受道安講習。

警方指出，為求慎重，路口取締違規畫面回傳後均由人員再次仔細判讀，確定違規屬實才會開單告發，且該路口科技執法原訂今年元旦上路，特別延後1個月實施並加強宣導，但才1個多月就取締1800多件，目前路口的警示牌仍在，民眾要特別注意，以免違規受罰。

南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口，是縣內第1個採取科技執法取締未停讓行人的路口，2月至今已取締22件未停讓行人。（記者佟振國攝）

南投縣埔里鎮中山路3段與大城路口，是縣內第1個採取科技執法取締未停讓行人的路口，2月至今已取締22件未停讓行人。（記者佟振國攝）

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