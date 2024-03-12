臨停注意！嘉義高鐵站AI偵測抓違停第一個月取締943件

嘉義縣警察局2月1日啟動嘉義高鐵站，保鐵5路違規停車科技執法設備，2月份共取締違規件數943件。（嘉義縣警局提供）

2024/03/12 14:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義高鐵站周邊違規停車嚴重，尖峰時間往往造成交通壅塞，為解決違規停車亂象問題，嘉義縣警察局2月1日啟動嘉義高鐵站保鐵5路違規停車科技執法設備，針對雙向紅、黃線違規停車綠影存證開罰，2月份取締違規件數高達943件，顯示仍有不少車主抱持僥倖心態臨停，結果不敵科技執法收到罰單傷了荷包。

縣警局交通隊表示，保鐵5路兩側為臨停載客區，前往載客車輛得於畫設黃線路段臨停載客，但臨時停車以3分鐘內為限，超過3分鐘，智慧執法鏡頭就會自動偵測擷取照片，並連續錄影，再由員警製單舉發，2月份已取締違規停車943件，現行該路段違規停車、併排停車情況減少，假日及連續假期車流順暢度提升不少。

請繼續往下閱讀...

警方指出，保鐵五路兩側為臨停載客區，前往載客車輛得於劃設黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，且需保持立即行駛狀態為原則，候客時間較長的車輛，建議駛入高鐵站旁附設停車場等待，等乘客出站後再駛往保鐵五路載客，停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法