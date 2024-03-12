為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

臨停注意！嘉義高鐵站AI偵測抓違停第一個月取締943件

嘉義縣警察局2月1日啟動嘉義高鐵站，保鐵5路違規停車科技執法設備，2月份共取締違規件數943件。（嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局2月1日啟動嘉義高鐵站，保鐵5路違規停車科技執法設備，2月份共取締違規件數943件。（嘉義縣警局提供）

2024/03/12 14:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義高鐵站周邊違規停車嚴重，尖峰時間往往造成交通壅塞，為解決違規停車亂象問題，嘉義縣警察局2月1日啟動嘉義高鐵站保鐵5路違規停車科技執法設備，針對雙向紅、黃線違規停車綠影存證開罰，2月份取締違規件數高達943件，顯示仍有不少車主抱持僥倖心態臨停，結果不敵科技執法收到罰單傷了荷包。

縣警局交通隊表示，保鐵5路兩側為臨停載客區，前往載客車輛得於畫設黃線路段臨停載客，但臨時停車以3分鐘內為限，超過3分鐘，智慧執法鏡頭就會自動偵測擷取照片，並連續錄影，再由員警製單舉發，2月份已取締違規停車943件，現行該路段違規停車、併排停車情況減少，假日及連續假期車流順暢度提升不少。

警方指出，保鐵五路兩側為臨停載客區，前往載客車輛得於劃設黃線路段臨停載客，臨時停車以3分鐘內為限，且需保持立即行駛狀態為原則，候客時間較長的車輛，建議駛入高鐵站旁附設停車場等待，等乘客出站後再駛往保鐵五路載客，停車場提供30分鐘內免費停車服務，且在上述時間內無須下車操作繳費機即可逕駛出場，請駕駛人多利用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
轎車違停被檢舉 員警盤查驚見「移動式毒窟」
2024/03/07 09:31

轎車違停被檢舉 員警盤查驚見「移動式毒窟」
國3竹南段高架橋下車禍多 路口將劃標線改善
2024/03/06 05:30

國3竹南段高架橋下車禍多 路口將劃標線改善

台新贊助台北愛樂管弦樂團慈善公演
高市道路巷底私劃停車格 最重可罰2400元
2024/03/04 20:26

高市道路巷底私劃停車格 最重可罰2400元
慘遭「雙三寶」夾殺 騎車阿桑被撞成重傷
2024/03/02 18:39

慘遭「雙三寶」夾殺 騎車阿桑被撞成重傷

高市府私劣菸酒查緝考核連7年奪冠
台南東寧長榮公車站設計不良 議員蔡筱薇：公車一靠站就雙重違規
2024/03/01 15:42

台南東寧長榮公車站設計不良 議員蔡筱薇：公車一靠站就雙重違規
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播