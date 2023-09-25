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南投埔里市區第3處科技執法路段設置完成 最快年底前上路

有鑑於埔里鎮中山路3段與大城路口高肇事率，警方將實施科技執法。（記者佟振國攝）

有鑑於埔里鎮中山路3段與大城路口高肇事率，警方將實施科技執法。（記者佟振國攝）

2023/09/25 18:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮市區已有2處路口實施科技執法，今年1至8月即取締違規近7000件，今年還要再增加1處，縣警局交通隊最近已在中山路3段與大城路口安裝科技執法設備及相關標示，最快今年底前實施，取締違規項目還特別新增未停讓行人，提醒用路人注意，以免荷包失血。

埔里市區去年11月起已有中山路1段與信義路口（地理中心碑），以及中山路3段、鐵山路、大城路及蘭陽街口（埔里崎下）實施科技執法，取締違規項目包括超速、闖紅燈、違規（臨）停車、不依標誌、標線、號誌指示行駛、多車道右（左）轉彎，不先駛入外（內）側車道。

縣警局交通隊統計，今年1至8月地理中心碑路口取締違規5455件，埔里崎下路口則是1539件，合計達6994件，以每張罰單平均900元計算，金額高達630萬，不少民眾也在地方臉書社團PO出自己的違規罰單，提醒其他用路人要留意，以免荷包失血。

有鑑於大城里中山路3段與大城路口鄰近觀光景點埔里酒廠，也有2大連鎖咖啡店設點，平時車流、行人穿越頻繁，警方統計5年來路口死亡及受傷的交通事故達64件，連續3年成為埔里十大易肇事路口之冠，因此決定納入科技執法路口，取締違規項目與上述兩路口相同之一，再增加汽機車未停讓行人，也是全縣第1處以科技執法取締未停讓行人的路口，駕駛人也要特別留意。

目前中山路3段與大城路口科技執法設備以及相關標示已設置完成，還要進一步驗收及公告，縣警局交通隊預計最快今年底前就能實施，成為埔里第3處科技執法路口。

埔里鎮中山路3段與大城路口已設置科技執法設備及相關標示，預計今年底前實施。（記者佟振國攝）

埔里鎮中山路3段與大城路口已設置科技執法設備及相關標示，預計今年底前實施。（記者佟振國攝）

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