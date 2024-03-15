大貨車誤闖蘆竹油管路 撞倒2.5米限高門架

一輛FUSO大貨車清晨誤闖油管路，將2.5公尺限高門架撞壞橫躺路中央。（圖由警方提供）

2024/03/15 15:42

〔記者謝武雄／桃園報導〕蘆竹區油管路由於下方有9條原油管線行經，未免重車壓壞，故在油管路二段山腳橋前設置2.5公尺限高門架，1輛FUSO大貨車於今清晨4時53分行經該處，因為大貨車高度超過2.5公尺，加上清晨視線不佳，竟將門架撞落橫躺於路中阻礙車輛通行，警方獲報後立刻清理現場，初步調查是大貨車司機路況不熟所致。

桃園市政府警察局蘆竹分局獲報後，立刻趕往現場進行交通管制及疏導，並通知相關單位到場處置、移除，初步調查大貨車駕駛疑似因路況不熟誤闖該路段，因車輛過高而撞倒限高門架，現場無人員傷亡；分局長林鼎泰也呼籲大型車輛駕駛人務必留意車輛高度限制，如因不遵守交通規定而導致公共設施損壞，將負起損壞賠償責任。

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警方表示，位於桃林鐵路旁的油管路，屬於台灣中油公司所有，下方有9條原油管線行經，本來是中油便道，但也開放給一般車輛通行，惟因為緊鄰海湖工業區，蘆竹區公所為避免管線被重車壓毀，遂於油管路多處路口架設限高2.5公尺的門架，禁止工業區的重車及其他大貨車通行油管路，避免壓壞路底下油管，不過設置以來仍有多次遭撞毀的紀錄。

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