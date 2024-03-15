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防兒虐致死憾事再發生 南市提護兒3行動

南市社會局要求社工人員全面訪視確認安置於非兒少機構者的受照顧兒少狀況。（圖由南市社會局提供）

南市社會局要求社工人員全面訪視確認安置於非兒少機構者的受照顧兒少狀況。（圖由南市社會局提供）

2024/03/15 14:37

〔記者蔡文居／台南報導〕針對近日台北市發生安置兒童受虐死亡案件，台南市社會局長盧禹璁指出，此案件非常令人感痛心與不捨，為預防憾事再度發生，南市社會局針對安置兒少及轄內托育人員提出「全面清查」、「托育品管」及「複式訪查」等3項行動。

南市社會局在台北虐兒案發生後，已要求社工人員全面訪視確認安置於非兒少機構者的受照顧兒少狀況。社會局表示，後續將加強社工或督導人員相關敏感度訓練，若發現兒童有異常傷勢或身體不適，能及早發現並盡快處理，給予安置兒童更周延的保護與照顧。

盧禹璁表示，台南市至2月底由市府安置監護兒少共有101名，這些孩子因原生家庭特殊狀況無法擁有穩定的生活環境，由社會局協助安排替代照顧資源。

目前南市轄內的兒少安置資源有兒少安置機構共有3家計134床，緊急短期安置庇護家園12床，另家庭式照顧資源包括團體家庭2處計8床、寄養家庭75戶，以照顧各種不同需求的安置兒少。

南市社會局說，針對近日北市保母安置幼童受虐案件，提出「全面清查」、「托育品管」及「複式訪查」等3項行動，目前社工持續約訪中。社工至少每3個月到安置單位訪視兒少1次，確保兒少生活狀況穩定，遇有特殊情形，彈性調整訪視次數，另針對每位居托人員每年訪視次數2至4次，對於照顧技巧較不足的保母，視其照顧情形提高訪視次數，確保安置兒童都能得到妥善照顧。

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