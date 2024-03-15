保母虐童案 黃光芹：兒福聯盟淪仲介公司？

兒福聯盟董事長林志嘉（左二）與執行長白麗芳（右二）就保母虐死1歲嬰兒事件舉行記者會說明，會前先鞠躬向社會大眾道歉。（資料照）

2024/03/15 14:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴遭兒福聯盟引介的保母劉姓姊妹虐待致死，引起社會譁然。對此資深媒體人黃光芹表示，兒福聯盟至今到底媒合了多少小孩到收養家庭？這個收出養機構是否早以淪為一手收善款、一手做轉介的「仲介」公司？

黃光芹在臉書PO文表示，兒福聯盟是衛福部社家署許可的收出養機構，接收失能原生家庭的小孩後，理應媒合適合的家庭收養，過渡時期也應將小孩託付給適合的寄養家庭；但財大氣粗的兒福聯盟接收了超乎胃納量的孩童，卻機械化地向外轉介，以致安全網的下部鬆散，責任外包，收出養的初衷斷鍊，問題若不溯源解決，是見樹不見林。

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黃光芹指出，打開兒福聯盟的官網，標榜「陪伴孩子，面對不同的生命挑戰。」、「孩子的事，是每個人的事。」、「有了兒福聯盟，就有機會讓每一個世代的孩子與家庭，擁有更好的模樣、能被更溫柔的對待、更能找到自己生命的價值。」最新資訊還不忘放上董事長林志嘉和甫當選總統賴清德的合照；末了，也不忘公佈募款帳號及地址。如今看來，顯得極其諷刺。

黃光芹直言，外界不妨檢視，兒福聯盟至今到底媒合了多少小孩到收養家庭？這個收出養機構是否早已淪為一手收善款、一手做轉介的「仲介」公司？標榜用愛與温暖包圍孩子的含金量又剩多少？所謂的收養，竟只剩「宣導」，看了直令人搖頭。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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