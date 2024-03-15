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疏於照顧害死2月大男嬰 保母這原因確定入獄服刑

許姓保母因疏於照顧男嬰釀死；最高法院維持二審見解，指男嬰家屬不願原諒保母且雙方未達成和解，依過失致死罪判刑7月定讞；保母確定入獄服刑。（示意圖）

許姓保母因疏於照顧男嬰釀死；最高法院維持二審見解，指男嬰家屬不願原諒保母且雙方未達成和解，依過失致死罪判刑7月定讞；保母確定入獄服刑。（示意圖）

2024/03/15 11:49

〔記者溫于德／台北報導〕新竹許姓保母3年前受託照顧一名出生2個多月的男嬰，卻獨留男嬰在主臥室並以月亮枕包覆，後來男嬰轉為趴睡導致面部朝下窒息死亡，最高法院維持歷審二審見解，考量男嬰家屬不願原諒保母且未達成和解，依過失致死罪判刑7月定讞；保母確定入獄服刑。

許女是領有保母人員技術士證的專業保母，可以受託照顧或保育幼兒以收取報酬為業。2021年11月24日照顧男嬰並安撫入睡後，再以月亮枕包覆讓他睡在主臥室的成人彈簧床上。

後來保母獨留男嬰在主臥室，男嬰則因為扭動身體導致面部朝下成趴睡姿勢，使得口鼻壓迫引發窒息現象。保母發現時男嬰已無呼吸，雖趕緊將人送醫，然同年12月28日男嬰仍因休克時間過長釀缺氧性腦病變，同時併發中樞神經系統與呼吸器官衰竭而死亡。

一審新竹地院指保母疏未注意睡眠環境安全，且未隨時注意男嬰的身體與呼吸狀況，造成男嬰身亡，然考量保母坦承犯行，依過失致死罪判刑7月。

保母上訴強調當下有立刻聯繫救護車，透過員警製作的筆錄也可知道報案人是她，她也如實告訴員警情況，應適用自首規定，另她與男嬰的家屬雖無法就和解金額達成共識，但絕非無和解的誠意，請求緩刑機會。

二審高等法院說明，保母因違反注意義務造成男嬰身亡，且未達成和解，男嬰家長也表明不願原諒她，故在維持一審刑度下不宜宣告緩刑。最高法院駁回上訴確定。

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