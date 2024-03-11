1歲男嬰遭虐死 北市議員陳炳甫質疑「3個月都沒人發現」籲重判保母

台北市議員陳炳甫。（資料照）

2024/03/11 14:48

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市傳虐童案，一名1歲大男嬰去年底因噎奶送醫不治，檢警會同法醫查出男嬰除內傷，全身竟有多處皮外傷，牙齒還斷了4顆，認定是遭施暴，涉案劉姓保母已被羈押，同為保母的妹妹也涉案。北市議員陳炳甫表示，幼童從去年9月收托至12月罹難，社會安全網都未發現問題，最終發生憾事，若兩位保母真的做了令人髮指的事情，應該要被重判。

陳炳甫今表示，該男嬰媽媽在服刑中，父親則已離世，他已與男嬰外婆取得聯繫，透過律師向保母提出刑事、民事訴訟，台北市政府也可提供法律扶助。但陳也不解，該名嬰兒經兒福聯盟委託合格保母照顧，仍發生憾事，幼童從9月1日被收托至12月24日罹難，3個月時間內社會安全網竟然都沒發現問題。

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陳炳甫也說，兒福聯盟是知名獲大家信任的單位，但其簽約保母卻發生憾事，是否代表制度上也有其他問題。陳認為，若兩位保母真的做了令人髮指的事情，應該要被嚴判，也呼籲檢調加速調查，還給家屬一個公道，讓男嬰在天之靈獲得安息。

陳炳甫補充，兒福聯盟資格由中央認定後，再找尋適當保母照顧出養小朋友。此案是由新北市社會局轉給兒福聯盟，但保母設籍在台北市，台北市社會局基於職責進行每年3至4次訪視。由於此案件非緊急安置案，新北市也未積極了解狀況，小朋友從9月1日被收托至12月24日罹難，都未獲得適當關懷。

陳炳甫說，虐童案一再發生，社會安全網也一再檢討，無奈仍發生令人髮指的事件。

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