1歲男嬰遭惡保母餵餿水、打斷牙 北市社會局：去年訪視無異樣

同為保母的劉姓姊妹2人，均已被台北地檢署聲押禁見獲准。（資料照）

2024/03/11 12:48

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北市1歲男嬰被餵餿水、打斷4顆牙... 狠心保母姊妹延押2月獲准

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市傳虐童案，一名1歲大男嬰去年底因噎奶送醫不治，醫院發現男嬰的左側骨盆變形及額頭骨凹陷，通報家暴案件；檢警會同法醫查出男嬰除內傷，全身有多處皮外傷，牙齒還斷了4顆，認定是遭施暴，涉案劉姓保母被羈押後，同為保母的劉女妹妹也被查出涉案。台北市社會局表示，嬰兒為兒童福利聯盟出養個案，社會局去年9月曾訪視無異樣，案件由檢調司法偵查中，社會局將密切追蹤。

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檢警調查，受害男嬰經兒童福利聯盟安排下，轉交給有執照的劉姓保母照護，但劉女才照顧不到3個月就傳出男嬰受虐枉死憾事，檢警會同法醫相驗男嬰遺體，發現其四肢及身體遍布傷痕，額頭骨及骨盆也因外力而受到嚴重傷勢，認定男嬰死於家暴。檢警調查，劉女平日與妹妹輪流照顧男嬰，姊妹倆將男嬰當成出氣筒打罵凌虐，還在浴室內餵男嬰吃餿水或烤焦等食物，導致正值發育的男嬰長期營養不良，去年底不幸離開人世。

台北市社會局表示，本案原是新北市社會局個案，由兒福聯盟辦理出養，委託合作保母短期照顧。與兒盟合作的劉姓保母，在2022年10月取得台北市居家托育人員登記，核發登記證前，社會局也派員實地訪查居家安全符合規定後始發登記證。

社會局表示，該幼童在去年9月1日由兒盟轉介給劉姓保母托育，社會接到收托回報後，文山居家托育服務中心皆依照規定於一個月內訪視，去年9月訪視未發問題。居家登記管理辦法主要係範定托育服務管理機制，依照規定一年四訪，居家托育服務中心平時也透過不預警訪視保母，及聯繫家長來掌握保母照顧狀況。

社會局表示，去年12月25日接獲兒保案通報後，立即派員至劉姓保母家訪視，發現有不當對待幼兒，並依兒少保處理流程調查。本案已由檢調司法偵查中，加害人仍在羈押中，社會局將密切追蹤，未來將進行行政處分；保母也會面臨刑事責任。

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