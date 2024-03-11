開車用手機還飄酒味 假裝受檢逃離撞傷員警判6月

楊男駕車加速逃離。（記者王冠仁翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/11 13:30

〔記者王冠仁／台北報導〕楊姓男子清晨時刻在台北市街頭開車上路，卻因為邊開車還手持手機被路檢員警發現，員警要求他停車受檢；他搖下車窗，員警就聞到濃厚酒味，隨即示意他停靠路邊，沒想到楊假裝配合卻趁機加速落跑，過程中還擦撞到員警，他因此被警方依妨害公務函送法辦。而此案近日法院判決出爐，他因與受傷員警達成調解，因此被判處6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

北市警大同分局民族路派出所警員陳冠閔、謝仲益，在去年6月5日清晨5時許，於台北市民權西路與重慶北路路口執行路檢勤務。當時楊姓男子駕駛小客車駛來，楊坐在駕駛座上邊開車還手持手機，引起陳員注意。

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陳員上前盤查，楊一搖下車窗，陳員就聞到酒味；陳員先以酒精感知器初判，發現對方有酒駕情形，於是要求對方停靠路邊準備進行酒測。楊起先假裝配合，但卻趁該路口號誌變換成綠燈時，立刻加速逃逸，逃逸過程還擦撞員警，幸虧陳員反應靈敏，瞬間跳開僅傷及左側小腿及膝蓋。

警方說，楊分別因為開車手持手機、拒檢而吃上罰單，更因為開車衝撞員警被依妨害公務罪嫌送辦。

法院審理此案時，考量楊事後已與陳員達成調解並賠償完畢，陳員也願意給對方機會，因此判處6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑期間還要上3堂由地檢署舉辦的法治教育課程。

大同分局表示，對於不法挑戰公權力行為，一定嚴辦到底，也呼籲民眾應理性配合警方執法，大同警將持續針對易酒駕時段、路段加強取締，全力守護用路人安全。

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