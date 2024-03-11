酒駕竟睡路中央！被警叫醒竟開車想離開 當場攔下送辦

劉男酒駕停路中央睡著，被警叫醒竟駕車想離開，反被警方攔下依法送辦。（讀者提供）

2024/03/11 09:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄劉姓男子與友人飲酒作樂後，駕車停在路中央睡著，警方拍打車窗叫醒他，劉男卻駕車往前，警方立即驅車攔檢，當場喝令劉男下車，將他依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，劉姓男子（54歲）前天因假日友人邀約，參加聚會喝了幾瓶啤酒，駕車返家途中，卻因不勝酒力，停在馬路中央睡著。

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過埤派出所巡佐陳世錕及警員吳佩紋巡邏行經鳳山區過埤路，發現一部車輛停在馬路上，已經綠燈卻未往前行駛，警方上前查看發現劉男坐在駕駛座睡著，拍打車窗叫醒他。

沒想到劉男醒來後，駕車往前意圖離去，警方趕緊驅車擋住車輛，當場喝令劉男下車，連劉男住在附近的女性友人聽到警察聲音，下樓查看發現竟是認識的朋友。

劉男下車一臉茫然，反問警察「我有怎樣嗎？」警方問他喝多少？劉男稱「沒喝多少，已經很久沒喝了，自己平常沒在喝酒」，還稱快到家了！

警方對劉男實施酒測，酒測值每公升0.52毫克超標，劉男稱因公司同事約聚會，才喝2瓶啤酒，沒想到酒測竟超標，他還搞不清楚狀況，詢問警方「不能回家喔？」警方表示不行。

警訊後將劉男依公共危險罪嫌移送法辦，鳳山警方呼籲民眾飲酒後切勿駕駛汽、機車等動力車輛，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男酒駕停路中央睡著，被警叫醒竟駕車想離開，反被警方攔下依法送辦。（讀者提供）

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