酒駕撞死騎士 肇事男撇清辯稱「我每天喝藥酒顧健康」

台中地院審理時，陳男辯稱騎士之死與他無關，他自己每天喝藥酒保持身體健康，法官認為他無悔意而判刑2年6月。（記者張瑞楨攝）

2024/03/07 12:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕有傷害等前科的陳姓臨時工，2022年3月2日清晨喝藥酒，當天下午駕駛小貨車，中市大里區不當變換車道與超車，撞死罹患癌症的林姓機車騎士，陳男卻大言不慚說，自己「每日飲用藥酒是為了保健身體健康」，林男之死與他無關，台中地院依醫師證詞與驗屍報告，認定林男死因是車禍造成的氣血胸等傷害，陳男否認犯行而無悔意，依酒駕致人於死罪判處徒刑2年6月。

判決書指出，高中畢業擔任臨時工的陳男，於上述日期於中市大里區住處喝自製藥酒約400毫升，當天下午駕駛自用小貨車上路，於中市南屯區永春東路一處巷口，貿然從內側車道向右跨越雙白實線（禁止變換車道線）到外側車道，想要超越前方騎機車的林姓男子，卻與林男相撞，造成林男骨折血氣胸等傷害，第11天（同年月12日）死亡，陳男案發後酒測，每公升呼氣酒精濃度達0.37毫克。

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台中地檢署依犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪（酒駕致人於死罪）起訴，台中地方法院審理時，陳男承認酒後開車，「每日飲用藥酒是為了保健身體健康」，但他強調，林男傷勢於休養後，應可恢復正常人生活，林男死亡與他無關，其律師也辯護說，林男住院前3天血氣胸的傷勢已經穩定下來，死亡之因是林男為治療癌症而化療，引起嗜中性白血球低下症。

法官認為，陳男酒駕且為了超越前方的林男，沒打左轉方向燈，即貿然偏向左側內側車道，行駛至林男左側時，又未打右轉方向燈、未保持安全間隔距離，於禁止變換車道線，向右駛入外側車道，導致林男人車倒地，陳男確實有過失。

至於林男死因，中檢檢察官相驗時認定直接引起死亡之因，是車禍導致血氣胸與肋骨骨折，醫師也作證說，林男雖罹患癌症（舌癌），但復原狀況蠻好，50％的機會可以活5年，不會在車禍後11天死亡，死亡主因還是車禍。

法官認為，陳男有重傷害、槍砲彈藥刀械管制條例、偽造文書、傷害等前科，素行非佳，又酒駕貿然上路，更因違規變換車道及超車而造成車禍，導致林男死亡，陳男卻否認犯行，還強調「每日飲用藥酒是為了保健身體健康」，不知省思自己酒駕行為，無悔意而實無可取，但考量第一時間告知警方自己是肇事人，符合自首要件，有意與死者家人試行調解，但因賠償金額未達共識而未成立，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處徒刑2年6月，可上訴。

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