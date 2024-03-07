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10萬元罰單裝死7年 執行署一招讓他捧錢來繳

邵姓男子欠了10萬元罰單，裝死7年，行政執行署台南分署先扣了他存款一千多元，讓他知道事態嚴重，請家人籌10萬來繳罰鍰。（行政執行署台南分署提供）

邵姓男子欠了10萬元罰單，裝死7年，行政執行署台南分署先扣了他存款一千多元，讓他知道事態嚴重，請家人籌10萬來繳罰鍰。（行政執行署台南分署提供）

2024/03/07 20:56

〔記者王捷／台南報導〕別以為罰單不繳就沒事，邵姓男子7年多前酒駕被罰9萬多，還有另外兩筆違規罰單，加起來破10萬元，但經過交通局幾次催繳邵男都裝死不繳，在行政執行署台南分署介入後，發現邵男有存款也有保單，先著手扣了他的存款1500多元，邵男才發現事態嚴重，緊急跟家人籌錢，捧著10萬多元到台南分署繳罰鍰。

邵姓男子在2016年酒駕違規，被警方攔查，他的酒測超標後被台南市交通局開罰9萬元，此外他還有兩筆未繳的交通罰款，累積總欠款達到10萬8千元，但是他逾期未繳，交通局才函送給行政執行署台南分署強制執行。

執行後，台南分署發現邵男有存款也有保單，這都可以查扣，因此扣了邵男的存款1555元來折抵罰鍰，在家人得知此事後，這個月6日與台南分署主動聯繫，表達家庭經濟困難，但願意替邵先生清償欠款，最後家人籌集資金，包括向親友借款，親自替邵男還清所有罰款。

台南分署呼籲，公眾對酒後駕車持「零容忍」態度，建議飲酒不要駕車，對於無法一次性清償罰款的民眾，分署提供了分期付款的選項，但警告若拖欠罰款不繳，將採取嚴格執法措施。

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