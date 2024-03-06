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東港白牌車載客累犯遭舉發 吊牌還吃12萬罰單

東港白牌車載客累犯遭舉發，吊牌還吃12萬元罰單。（圖由監理站提供）

東港白牌車載客累犯遭舉發，吊牌還吃12萬元罰單。（圖由監理站提供）

2024/03/06 15:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣小琉球及墾丁地區觀光業發達，許多接送觀光客的白牌車一直是當地問題，近期屏東監理站併同屏東縣政府警察局至東港、新園地區稽查，查獲11一名白牌車違規載客累犯，當場祭出12萬元罰單，並吊扣駕照、牌照6個月，呼籲民眾切勿以身試法。

屏東監理站近期接獲檢舉，稽查白牌客車違規載客營業，查獲駕駛違規載客由東港碼頭載送到高鐵左營站，經分別訪談駕駛及乘客，雙方坦承按每人200元支付車資，稽查人員按規舉發且查該白牌車駕駛已是累犯，也予以重罰吊牌。

「白牌車」為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受計程車相關規範，駕駛人、車輛及保險易存有違規情事，搭白牌車暗藏乘車風險，且依規定不得違規載客營業，民眾搭乘一旦發生交通事故造成傷亡，理賠也會求償無門，現行營業客車均有加保「乘客險」，請民眾搭車時選擇合法營業小客車或租用遊覽車。

屏東監理站站長羅振瑞表示，違規營業者將面對公路法高額罰鍰，除了處罰司機10萬元至2500萬元罰鍰並吊扣（銷）駕照及違規車輛牌照，呼籲民眾勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，如有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

東港白牌車載客累犯遭舉發，吊牌還吃12萬元罰單。（圖由監理站提供）

東港白牌車載客累犯遭舉發，吊牌還吃12萬元罰單。（圖由監理站提供）

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