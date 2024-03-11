無照撞死70歲老翁還肇逃 男判刑2年4月

新北地院。（資料照）

2024/03/11 12:16

〔記者王定傳／新北報導〕男子李育昇因酒駕遭吊銷駕駛執照，竟仍於2022年間無照開小貨車上路，在新北市新莊區追撞騎乘機車的70歲莫姓老翁，李肇事後雖下車查看，並牽起壓住莫翁機車移至事故現場外，但隨即開溜，莫翁送醫不治死亡，新北地院審理後依「汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車因過失致人於死」及「駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸」罪，判處2年4月徒刑。

檢警調查，2022年9月20日上午7時，李男無照開著自用小貨車，沿新北市新莊區幸福東路往三重方向直行，行經幸福東路與化成路交岔路口時停等紅燈，於號誌轉為綠燈起駛後，貿然向前直行，追撞莫翁，導致他重心不穩，人車均朝左側倒地，受有脾臟撕裂傷、左腎撕裂傷、左側肋骨第4、5、6、7、8、9根閉鎖性骨折合併血胸、尾椎第L5根輕度骨折等傷害。

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李男肇事後，雖下車查看，並牽起壓住莫翁的機車，將機車移至事故現場外，但未將莫翁送醫救治，亦未通報警員、救護人員或留下聯絡方式及年籍資料，即逕自駕駛小貨車逃逸。

莫翁因事故所致傷勢，導致他原有潛在高血壓性與冠狀動脈硬化性心臟病的心肌缺血，造成急性心肌梗塞而心臟性休克，於同年9月25日死亡，警方調閱監視器畫面揪出李男涉案。

合議庭審酌，李男追撞莫翁，釀成本案交通事故，致被害人受傷後因生前疾病誘發死亡結果，使被害者家屬痛失至親，且他犯後肇事逃逸，未履行救助被害人、隱瞞身分及在場義務，即擅自離開事故現場，足見其法治觀念薄弱，事後雖已透過強制汽車責任保險賠償200萬元，然迄今仍未獲家屬諒解，亦未達成和解，判刑2年4月。

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