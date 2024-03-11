為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

無照撞死70歲老翁還肇逃 男判刑2年4月

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/11 12:16

〔記者王定傳／新北報導〕男子李育昇因酒駕遭吊銷駕駛執照，竟仍於2022年間無照開小貨車上路，在新北市新莊區追撞騎乘機車的70歲莫姓老翁，李肇事後雖下車查看，並牽起壓住莫翁機車移至事故現場外，但隨即開溜，莫翁送醫不治死亡，新北地院審理後依「汽車駕駛人駕駛執照經吊銷駕車因過失致人於死」及「駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死逃逸」罪，判處2年4月徒刑。

檢警調查，2022年9月20日上午7時，李男無照開著自用小貨車，沿新北市新莊區幸福東路往三重方向直行，行經幸福東路與化成路交岔路口時停等紅燈，於號誌轉為綠燈起駛後，貿然向前直行，追撞莫翁，導致他重心不穩，人車均朝左側倒地，受有脾臟撕裂傷、左腎撕裂傷、左側肋骨第4、5、6、7、8、9根閉鎖性骨折合併血胸、尾椎第L5根輕度骨折等傷害。

李男肇事後，雖下車查看，並牽起壓住莫翁的機車，將機車移至事故現場外，但未將莫翁送醫救治，亦未通報警員、救護人員或留下聯絡方式及年籍資料，即逕自駕駛小貨車逃逸。

莫翁因事故所致傷勢，導致他原有潛在高血壓性與冠狀動脈硬化性心臟病的心肌缺血，造成急性心肌梗塞而心臟性休克，於同年9月25日死亡，警方調閱監視器畫面揪出李男涉案。

合議庭審酌，李男追撞莫翁，釀成本案交通事故，致被害人受傷後因生前疾病誘發死亡結果，使被害者家屬痛失至親，且他犯後肇事逃逸，未履行救助被害人、隱瞞身分及在場義務，即擅自離開事故現場，足見其法治觀念薄弱，事後雖已透過強制汽車責任保險賠償200萬元，然迄今仍未獲家屬諒解，亦未達成和解，判刑2年4月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台東酒駕大執法 3天19人送辦
2024/02/03 05:30

台東酒駕大執法 3天19人送辦
台東男酒後駕小貨車左轉入家門 直行騎士撞擊死亡
2024/01/25 10:34

台東男酒後駕小貨車左轉入家門 直行騎士撞擊死亡

南科親子宅首選「遠雄東御苑」
離譜！酒駕賓士與14歲無照機車少年爭執 雙雙自撞釀1死
2023/12/31 09:42

離譜！酒駕賓士與14歲無照機車少年爭執 雙雙自撞釀1死
撞分隔島鏟斷路燈…16歲無照男酒駕釀1死2傷 死者PCR確診
2022/05/26 21:32

撞分隔島鏟斷路燈…16歲無照男酒駕釀1死2傷 死者PCR確診

存股好貴！不如改存高利又便宜的債券基金
雙載騎車撞電桿 少女無照酒駕 1死1重傷
2017/11/27 06:00

雙載騎車撞電桿 少女無照酒駕 1死1重傷
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播