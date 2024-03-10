台中休旅車遭翻覆聯結車壓扁母子命危 眾人集氣恢復生命跡象

休旅車已嚴重扭曲變形，看不出原樣。（民眾提供）

2024/03/10 17:14

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓母親今天上午開車載吳姓兒子前往補習班，途中行經大坑東山路時遇飛來橫禍，遭失控翻覆聯結車砸中，休旅車當場壓扁，母子也受重傷命危搶救，引發社會關注更有民眾在各臉書社團幫集氣，據了解，母子目前已恢復生命跡象，仍在加護病房治療觀察中。

這起重大車禍發生在今天上午9時16分，59歲蘇男當時駕駛聯結車沿東山路往市區方向行駛，在內側車道過彎時突向右傾斜翻覆，當場砸中同向在外線車道的右前方休旅車，除導致休旅車嚴重擠壓扭曲變形，43歲廖姓母親、19歲吳姓兒子也受困車內，經緊急救出廖女已無生命跡象，吳男也重傷意識模糊，目前2人仍在慈濟醫院搶救中。

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家屬透露，已考上大學的吳男考量家中經濟狀況，為減輕家中負擔決定報考警專，今早原本要騎車去補習班上課，但媽媽擔心騎車危險，決定開車載他去，沒想到卻遇上此劫難，而此重大事故隨即引發社會關注，更有民眾在「我是台中人」等臉書社團貼文籲眾人替這對母子集氣。

而母子在今天下午已恢復生命跡象，院方表示，兒子因腦出血手術，母親也恢復呼吸心跳，因腹內出血，經止血後將送加護病房觀察。

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