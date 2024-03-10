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台中聯結車壓扁休旅車2命危！兒為家棄大學考警專 母載他補習遇劫數

消防人員救出受困母子，但仍在搶救中。（民眾提供）

消防人員救出受困母子，但仍在搶救中。（民眾提供）

2024/03/10 16:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午發生重大車禍，一輛聯結車行經大坑山區東山路段時，疑過彎時失控側翻，竟直接砸中壓毀同向另輛行駛中休旅車，除休旅車瞬間變成鐵餅，車內廖姓母親及吳姓兒子也因傷重目前仍在搶救中，家屬難過透露，廖女原要開車載懂事的兒子到市區補習，未料遇上飛來橫禍，令人始料未及。

警方調查，駕駛聯結車的是59歲蘇男，車斗載滿大量培養土沿東山路直行，在某知名庭園餐廳前彎道，疑重心不穩偏移後失控翻覆，車斗重壓另輛同向在外側車道的休旅車，除造成休旅車嚴重凹陷變形，幾乎已成廢鐵，開車的43歲廖姓母親跟19歲吳姓兒子也受困車內。

經消防員使用破壞器材救出時，廖女已無生命跡象，吳男則是意識不清、有嚴重創傷，目前都仍在醫院搶救，家屬說，吳男已經考完學測，透過繁星能錄取幾所大學等，但考量家中經濟狀況，評估後認為當警察收入更穩定，所以才報考今年5月的警專考試，想要考上警察，這也是他的夢想。

當時廖女就是要開車自新社區住處，開車搭載兒子到市區補習，而懂事乖巧的吳男體貼母親，原本要自己騎機車去補習，但今天一早就下起雨，天候不佳，媽媽唯恐天雨路滑摔車，所以才開車載同前往市區，未料途中遇此天外飛來劫難，令人不捨又心痛，希望他們能平安度過這一關。

據了解，蘇姓聯結車司機，今早也是從新社區，要載運培養土前往南投埔里，肇事原因是車輛超載或過彎失控等因素，後續仍待警方進一步調查釐清。

載母子的休旅車幾乎被壓成廢鐵。（民眾提供）

載母子的休旅車幾乎被壓成廢鐵。（民眾提供）

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