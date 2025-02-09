寒流發威！ 全台21縣市低溫特報 新北石碇低溫僅6.4度

今日各地天氣非常寒冷，清晨高雄以北、東半部低溫普遍只有7至10度，苗栗及金門、馬祖有可能出現6度以下氣溫。（資料照）

2025/02/09 07:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（9日）受到寒流影響，氣象署於今凌晨4點34分針對全台21縣市發布低溫特報。今日平地最低溫出現在馬祖測站，今早6點25分測得4.5度；台灣本島平地最低溫則是出現在新北市石碇區「國五S006K」測站，凌晨3點14分測得6.4度。

今日寒流持續影響，各地天氣非常寒冷，清晨高雄以北、東半部低溫普遍只有7至10度，苗栗及金門、馬祖有可能出現6度以下氣溫，屏東及澎湖約11、12度，民眾清晨起外出請做好保暖措施。白天氣溫則會稍微回升，馬祖高溫僅有9度，北部、宜花及澎湖、金門14至16度，其他地區約18至20度。

請繼續往下閱讀...

今日各地水氣稍微減少，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週一（10日）清晨寒流影響，各地天氣寒冷，白天起寒流減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，北部及東北部8至21度，中部9至21度，南部11至22度，花東13至20度。基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大臺北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週二（11日）受輻射冷卻影響，清晨天氣仍冷，西半部日夜溫差大，北部及東北部11至23度，中部9至23度，南部13至24度，花東15至22度。各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，晚起南方雲系北移，各地雲量增加，南部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣。

週三（12日）南方雲系影響及鋒面通過，中南部及臺東地區有短暫陣雨；週四（13日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，各地水氣仍多，北部及東北部地區有局部短暫雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 9 ~ 15 9 ~ 18 12 ~ 19 11 ~ 16

氣象署發布低溫特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法