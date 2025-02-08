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    牛煦庭辦春酒麥玉珍喊反罷免 Mr.柯學先生：真的沒問題嗎？

    國民黨立委立委牛煦庭。（資料照）。

    國民黨立委立委牛煦庭。（資料照）。

    2025/02/08 23:41

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免潮來襲，昨（7日）晚國民黨立委牛煦庭自掏腰包舉辦春酒，立法院長韓國瑜和國民黨主席朱立倫都到場相挺。然而民眾黨立委麥玉珍竟在台上力挺牛煦庭，要民眾不要罷免他。民進黨立委王義川指出，此舉恐違反選罷法。臉書粉專「Mr.柯學先生」發文質疑「這樣真的沒問題嗎？」。

    民進黨立委王義川在三立政論節目《54陪審團》表示，牛煦庭於昨日自掏腰包辦春酒，由於台下吃飯的人都沒有付錢，上台講話的人應該要避免講到「罷免」2字，以免違反選罷法；然而民眾黨立委麥玉珍卻在台上力挺牛煦庭，要民眾不要罷免他。讓王義川直呼「這60、70萬開下去，吃免錢的，上面在講反罷免，這個真的會違反選罷法。」

    王義川也透露，一場春酒花下來要60、70萬，大家吃飯是不用付錢的，正逢罷免期間，上台的人最好不要講到「罷免」2個字，就連韓國瑜講話都很小心，牛煦庭自己以及國民黨所有立委、議員上去，完全都沒有人講到；詹江村上台也僅祝福大家新年快樂，接著就把麥克風交給下一位，因為講錯話就會有事。不料，麥玉珍卻在台上力挺牛煦庭，要民眾不要罷免他。

    「Mr.柯學先生」發文表示，牛煦庭自掏腰包辦春酒一事「真的有夠敢」，更質疑麥玉珍在台上力挺牛煦庭，要民眾不要罷免他一事「真的沒問題嗎？桃園檢調是不是又睡著了」。

    文章一發出，網友紛紛留言，「麥玉珍不僅文盲，還法盲」、「依據選舉罷免法，確實違反法律規定」、「檢調單位動起來喔！」、「辦了70桌又被罷免，真的不值得！」、「花了70桌辦春酒！這是綁椿還是長期買票呢？這應該觸犯違反選罷法了吧」。

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