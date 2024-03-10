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台南民宅凌晨失火 1中年婦吸入濃煙與兒媳都送醫

消防救護人員對獲救的洪姓男子（左一）做初步詢問了解。（圖：民眾提供）

消防救護人員對獲救的洪姓男子（左一）做初步詢問了解。（圖：民眾提供）

2024/03/10 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安南區國安街1棟3層透天民宅今天凌晨近4點許驚傳發生火災，2至3樓冒出濃煙。消防局119勤務中心獲報二樓有人受困，大批救災人車趕抵，一面出水滅火、一面進入火場救人，先後從3樓救出1對洪姓年輕夫妻與2樓的50多歲洪姓婦人，洪母有吸入濃煙，3人都被預防性送醫、意識清楚。

台南市消防局10日凌晨3點55分許接獲報案，指安南區國安街56巷131弄內發生民宅火警，消防局派出和緯、永華、安南等消防分隊前往搶救，先到達的消防人員發現該民宅的2、3樓位置有冒出濃煙，同時看到3樓陽台位置有1男1女揮手待救。

由於傳出2樓有1名的母親在屋內受困，消防人員連忙一面出水進入屋內滅火、一面在屋內上樓搜尋，救災人員先在3樓救下1對30多歲的洪姓夫妻；接著在2樓找到50多歲的洪母，洪母疑有吸入濃煙，幸意識清楚，也被消防員帶下樓。

消防人員為了安全起見，將這對洪姓夫妻與洪母等3人都做預防性送醫治療。

消防人員滅火後發現起火點疑在2樓客廳，其中電熱器與沙發燃燒較嚴重，確切起火原因由火調科人員進一步調查。

十日凌晨近四點許，台南市安南區國安街五十六巷內一棟三樓民宅失火，消防人車趕抵搶救。（圖：民眾提供）

十日凌晨近四點許，台南市安南區國安街五十六巷內一棟三樓民宅失火，消防人車趕抵搶救。（圖：民眾提供）

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