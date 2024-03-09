財神來啦！3/9 今彩539頭獎開3注 800萬獎落桃園、花蓮、屏東

3月9日開獎的第113000060期今彩539頭獎開出3注，由桃園市蘆竹區南榮里光明路1段4號1樓「金富麗彩券行」、花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段3號1樓「發貴樂透站」及屏東縣潮州鎮同榮里中山路110號1樓「樂億得彩券行」開出。（台彩提供；本報合成）

2024/03/09 22:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕3月9日開獎的第113000060期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，分別由桃園市蘆竹區南榮里光明路1段4號1樓「金富麗彩券行」、花蓮縣吉安鄉永安村吉安路1段3號1樓「發貴樂透站」及屏東縣潮州鎮同榮里中山路110號1樓「樂億得彩券行」開出。

第113000060期今彩539中獎號碼為「05、10、27、37、38」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎312注中獎，每注可得2萬元；參獎共9813注中獎，每注可得300元；肆獎96329注中獎，每注可得50元。

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第113000060期39樂合彩中獎號碼為「05、10、27、37、38」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共446注中獎，每注可得1萬1250元；二合共16234注中獎，每注可得1125元。

第113000060期3星彩中獎號碼為「834」，壹獎共56注中獎，每注可得5000元。

第113000060期4星彩中獎號碼為「2069」，壹獎共25注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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