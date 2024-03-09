幼女命喪車禍「余爸爸」成立協會投身改革 王婉諭到場支持

余爸爸今（9）日正式成立「台南市人本交通促進協會」，時代力量黨主席王婉諭現身表達支持。（時代力量提供）

2024/03/09 17:30

〔記者林哲遠／台北報導〕去年5月台南一名余姓女童牽媽媽的手走在斑馬線卻慘遭汽車衝撞身亡，其父「余爸爸」今（9）日正式成立「台南市人本交通促進協會」。時代力量黨主席王婉諭也現身表達支持，王於致詞時表示，交通事故不是個人的不幸，而是公共政策可以改善的一環，許多人期盼執政黨可以對交通改革做更多努力，但是這項關乎「搶救人命」的改革或許有一點進步，距離目標還很遙遠。

王婉諭向余爸爸表示歉意及感謝之意，強調自己沒辦法分攤他的遺憾，但是也要謝謝他，化小愛為大愛站出來。王婉諭説，自己會當余爸爸的夥伴，一起在改革這條路上努力。她指出，這一兩年來，社會上終於看見了交通安全的議題，開始理解到，交通事故不是個人的不幸，而是公共政策可以改善的一環，許多人期盼執政黨可以對交通改革做更多努力，但是這項關乎「搶救人命」的改革或許有一點進步，距離目標還很遙遠。

請繼續往下閱讀...

王婉諭也批評，兩天前行政院在提出行人條例草案同時，拍板限縮交通違規檢舉與取消逕行舉發的違規記點的做法。王婉諭認為，在人行道、行穿線、交岔路口、公車站的臨停，或是占用身心障礙專用停車位，這類嚴重影響道安與行人安全的違規樣態，根本不是所謂的「輕微違規」。

王婉諭痛批，行政院大開交通改革的倒車，令人難以接受，上路才不到一年的交通改革，遇到了一個最大的路障，那就是怠惰不思進取的行政院與交通部。令人遺憾的是，當執政黨提出錯誤的政策，在野黨也沒有拿出大力的反對態度。王婉諭直指，在交通改革上，我們看到的不是三黨不過半，而是反對交通改革的完全執政，支持交通改革的力量，一席都沒有。「如果立法院不能發揮功能，守護行人安全與道路安全，那我們的戰場就在街頭。」

王婉諭也祝福台南市人本交通促進協會圓滿成立，希望透過協會的倡議與行動，讓行人路權從地方開始動起來。期盼未來大家一起攜手努力，讓台灣的行人環境可以愈來愈友善，終結交通死亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法