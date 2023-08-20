台南女童命喪斑馬線上 父遊行哽咽發聲 賴清德承諾全力避免憾事

據洪申翰轉述，賴清德告訴余先生，不會再讓他失望，更會全力避免下一件的憾事。 （圖取自賴清德臉書）

2023/08/20 20:15

〔記者陳政宇／台北報導〕行人零死亡推動聯盟今（20日）在凱達格蘭大道舉行還路於民大遊行，5月命喪斑馬線的台南女童的爸爸余先生也到場哽咽發聲，呼籲政府加速交通改革，沒有人該命喪在馬路上。位於後台的民進黨總統參選人暨副總統賴清德，淋雨走向余先生，並承諾不會再讓他失望，更會全力避免下一件的憾事。

余先生今日致詞時哽咽表示，前幾天正好是女兒的3歲生日，自己買給她新衣服當作生日禮物，並替她許了三個願望，第一個願望是希望她有吃不完的糖果和食物，第二個願望是關心她的所有人身體都能健康，第三個願望則是不要再有下一個人跟她一樣，「我買給她的衣服，她都穿不到了」，大家只是要一條平安回家的路，沒有人該命喪在馬路上。

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今日也出席遊行的民進黨立委洪申翰透過臉書表示，今天余爸爸在台上沉痛的發言後，賴清德主動走出帳篷，淋著雨走向他，除了溫暖地表達慰問，也清楚地再次向余先生做出堅定承諾；賴清德告訴余先生，不會再讓他失望，更會全力避免下一件的憾事。

洪申翰說，人在這個對話的現場，可以清楚感覺到，賴清德的這個承諾，很重很重，民進黨作為執政黨，對於行人安全的支持，不會只停在今天出席遊行；他強調，民進黨更大的任務是在遊行後，邀請這些關注的民眾參與這些重要計劃，盡最大努力作出改變。

「在失去親人的傷痛面前，我們都必須要很謙卑；這些沉痛的批評指教，我們都必須要接受」，洪申翰表示，這是今天交通部長王國材一上台，就向行人路權遊行群眾鞠躬致歉，最深的心情。

洪申翰憶及，在七月高雄行人路權遊行時，第一次認識失去女兒的余先生，包括在今天遊行的後台，余每次都拉著他的手，紅著眼，提醒民進黨作為執政黨，必須真的作出改變，尤其不該只拘泥在執法取締的強度，重點是道路或人行設施的工程設計如果錯誤，那再怎麼嚴格執法，意義都不大。

洪申翰說，余先生一直強調，如果做錯方向，那再努力都會枉然，每次最後，余都要叮囑再叮囑，對民進黨的期望真的很深，「希望我們真的不要讓他失望，要讓悲劇不再發生」。

5月命喪斑馬線台南女童的爸爸余先生今天痛訴，沒有人該命喪在馬路上，並呼籲政府加速交通改革。（圖取自洪申翰臉書）

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