代理教師年資可否累計？ 憲法法庭3/12言詞辯論

憲法法庭審理108年度憲二字第214號張凱翔聲請案，定於3月12日上午10時於憲法法庭行言詞辯論。 （資料照）

2024/03/09 13:09

〔記者吳政峰／台北報導〕我國中小學充斥著大量的「流浪教師」，許多代理老師在這一個學年結束後，下一學年可能就要到其他縣市學校應徵任職，不只過著不夠穩定的職涯，連執教年資可否累計敘薪，都要看各縣市政府的規定。一名張姓代理教師質疑相關規定違反平等權、法律明確性，聲請釋憲，憲法法庭定12日言詞辯論。

憲法法庭8日公布全案爭點題綱，並公告12日上午10時於憲法法庭（司法大廈4樓）行言詞辯論。由於張男主張教師法、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法、新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定等多項法規與函示違憲，大法官本次審查標的多達8項，分別如下:

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一、89年7月19日修正公布之《教師法》第35條第2項：「……代理教師之權利、義務，由教育部訂定辦法規定之。」（規定一）

二、103年8月18日修正發布之《中小學兼任代課及代理教師聘任辦法》第12條：「本辦法未盡事宜，得由各該主管教育行政機關訂定補充規定。」（規定二）

三、新北市政府100年11月23日修正發布之《新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定》第10點第1項：「代理教師依起聘時所具學歷及聘任資格敘薪。」（規定三）

四、新北市政府教育局106年8月25日修正發布之《新北市政府教育局所屬公立學校暨幼兒園代理教師敘薪基準表》備註3前段：「代理教師按所具學歷、資格敘薪（如有職前年資不予採計）；……。」（規定四）

五、教育部87年11月30日台（87）人（一）字第87129048號書函：「說明：二、未具合格教師資格之代理教師不得比照正式教師……採計職前年資提敘薪級，係代理教師敘薪之原則，……。」（函一）

六、教育部105年1月26日臺教人（二）字第1050009778號函：「說明：二、查本部87年11月30日台（87）人（一）字第87129048號書函略以，未具合格教師資格之代理教師不得比照正式教師……採計職前年資提敘薪級，係代理教師敘薪之原則。……餘均由各該教育行政機關自行訂定敘薪標準，……。」（函二）

七、教育部105年4月1日臺教人（二）字第1050044815號函：「說明：三、……再查本部87年11月30日台（87）人（一）字第87129048號書函略以，未具合格教師資格之代理教師不得比照正式教師……採計職前年資提敘薪級，係代理教師敘薪之原則。爰公立中小學代理教師除未具各該教育階段、科（類）合格教師證書者，尚不得比照正式教師……採計職前年資提敘薪級外，餘均由各該教育行政機關自行訂定敘薪標準。」（函三）

八、教育部105年11月3日臺教授國字第1050121014號函：「說明：三、有關旨揭事項所聘任之代理教師，其提敘規定說明如下：（一）按本部87年11月30日台（87）人（一）字第87129048號書函規定可推得，具合格教師資格之代理教師得比照正式教師……採計職前年資提敘薪級。考量各地方政府財政狀況不一，爰本案回歸由各地方政府秉權責訂定相關規範。……。」（函四）

大法官整理出五大爭點題綱︰

一、規定一之授權，是否符合授權明確性原則？

二、規定二及函一至四，是否違反司法院釋字第524號解釋所揭示之再授權禁止原則？

三、規定二至四及函一至四，是否符合憲法有關教育事項之中央與地方權限分配之規定？

四、規定三、四及函一至四，是否違反憲法第7條平等原則？

五、規定三、四及函一至四，是否合乎憲法第23條比例原則？有無侵害人民受憲法第15條保障之財產權？

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