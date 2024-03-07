涉為郭台銘買連署書 前桃園市議員參選人蕭立妍收押

曾參選桃園市議員的蕭立妍。（取自蕭立妍臉書）

2024/03/07 18:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦郭台銘連署案，查出曾參選桃園市議員的趙宏勳、蕭立妍等人涉嫌以200元向選民收購連署書，去年10月發動數波搜索，蕭女與前民進黨桃園市黨部評議委員黃薪哲雙雙潛逃被發布通緝，其中趙男到案已收押，桃檢今偵結起訴；而蕭立妍潛逃中國多時、昨搭機返台，在桃園機場被查獲解送桃檢歸案，檢方依有逃亡串供之虞聲請羈押，桃園地院今天傍晚召開聲押庭，裁定蕭女收押禁見。

檢方調查，53歲的趙宏勳曾以無黨籍參選2022年桃園市八德區市議員，46歲的蕭立妍同年獲民進黨提名參選楊梅區市議員，2人於去年10月間基於對連署人行求期約或交付賄賂，透過黃薪哲負責與郭台銘陣營連署與調度資金，由蕭女於去年10月2日，在桃園區某超商提供趙宏勳500份空白連署書並交付5萬元現金，指示趙男以每人發給200元，行求期約或交付賄賂，使連署人為被連署人郭台銘連署。

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蕭立妍去年10月13日在桃園市某超商，收取趙男取得的138份連署書，再提供300份空白連署書，要求趙男繼續向他人徵求連署，同時允諾趙男全部連署書收妥後，會依實際交付的連署書結算，扣除已支付之5萬元將差額支付給趙；桃園地檢署去年10月27日指揮桃園市調處與中壢警分局發動搜索，並於趙宏勳在桃園區的住處，搜得已連署完成的連署書297份等證物，趙於檢方複訊時坦承受蕭女的請託向他人徵求連署，並坦承發放每名連署人200元，檢方複訊後向桃園地院聲押趙男獲准，今天偵結將照男起訴；而蕭立妍於檢調搜索前1日，搭機潛逃至中國，黃薪哲也潛逃無蹤，檢方對2人發布通緝。

桃園地檢署指出，蕭立妍於昨天搭機返台，在桃園機場入境時被航警查獲移送桃檢歸案，檢察官漏夜複訊後，以蕭女有逃亡、串供之虞向桃園地院聲請羈押，桃院今天下午召開聲押庭審理，下午5點30分庭訊後，法官認為蕭立妍雖坦承有交付5萬元給趙宏勳，但否認犯行，而依證據足認她涉犯交付賄賂使為特定被連署人連署之犯罪嫌疑重大，且於總統選舉後經通緝到案，其供述與證人證述不同，有勾串共犯、證人之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

蕭立妍經桃園地院召開羈押庭審理後，法官認為她有逃亡、串證之虞，裁定收押禁見。（記者余瑞仁攝）

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