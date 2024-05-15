明揚大火 前董事長自認無過失要求解境管 檢方不同意

明揚大火案前董事長劉安晧出庭，自認過失。（記者葉永騫攝）

2024/05/15 18:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東明揚大火案，屏東地方法院今天下午傳訊前明揚公司董事長劉安晧，對於檢方起訴過失傷害、致死等罪嫌，劉安晧強調，公司分層負責，工安、儲放都委由專人管理，自認沒有過失，也不應負責任，要求解除出海、出國境管，律師則說，和解已達到95.45%，330件中只剩下15件未和解，不過檢察官並不同意，因此法官將另行開庭審理。

針對檢察官起訴劉安晧在明揚大安案中涉嫌過失傷害、過死致死、違反業災害罪，劉安晧說明，對於這起不幸件他深表歉意，但否認犯罪，指公司是分層負責，董事長的主要職務是董事會運作、金流管控等，原物料採購、儲放、工安均委託專人管理，他不是實際負責工作，因此沒有過失，也不應負責，平時他不會到工廠巡視，除了重要客戶要求，劉安晧希望法官能夠解除出海、出境管制，因為會有公務需要出國，他會配合出庭。

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律師也強調，明揚大火後已達成和解315件，人身損害128件，和解113件，只剩15件還在協調，提告的只剩9件，正在積極的協調和解，希望解除劉安晧境管，律師也提出火災原因有吳鴻鈞教援及雲林科大鑑定的不同看法，要求調查釐清。

檢察官則不同意解除劉安晧境管，強調明揚大火是造成10人死亡上百人受傷的重大案件，目前所有被告都否認犯行，沒有應負責之人，為了隨時需要釐清案情，有繼續境管限制出境的必要。法官最後決定另定庭期裁決。

明揚被害人在律師陪同下出庭。（記者葉永騫攝）

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