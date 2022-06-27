林智堅超搶手！綠營「桃園隊」議員爭同框 看板、臉書看得到

桃園市龍潭區市議員參選人張肇良（右）搶先高掛和林智堅（左）同框的競選看板。（張肇良提供）

2022/06/27 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，民進黨多位「桃園隊」市議員參選人在臉書粉專PO出合照表示支持，龍潭區市議員參選人張肇良24日掛出10餘面與林智堅的個人競選看板，同日，平鎮區尋求連任的市議員楊家俍與中壢區市議員參選人黃崇真也在中壢、平鎮交界掛出和林智堅、桃園市鄭文燦同框的「桃園隊」競選看板，讓林智堅在桃園搶先曝光。

楊家俍說，林智堅的參選代表年輕人帶著桃園的年輕人一起往前邁進，他和黃崇真兩人會陸續掛出與鄭、林「桃園隊」競選看板，透過相互拉抬、團隊合作作戰，爭取勝選。

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黃崇真說，「最強母雞」鄭文燦與林智堅都是五星級「母雞」，年底帶領「桃園隊」打團體戰，他相信年輕城市年輕市長年輕議員，可以加速桃園的蛻變。

捲土重來參選的張肇良則說，國民黨桃園市長參選人張善政日前已經入籍龍潭區，加上龍潭區現任3位市議員都是國民黨籍，龍潭是最藍地區、也是綠營艱困選區，他相信下屆桃園市長選舉，只要林智堅龍潭贏、桃園就會贏！

另外，桃園區市議員參選人李柏瑟，也搶先在市區換上和林智堅同框的競選看板。

民進黨楊梅區尋求連任市議員的鄭淑方、新人參選的蕭立妍，平鎮區改披民進黨回鍋參選的王珮毓、八德區新人參選的許家睿，以及蘆竹區老將劉勝全等人，也在實體看板掛上去前，在其個人粉絲專頁的封面照片，換上跟林智堅的合照。

中壢區市議員彭俊豪則是PO上與林智堅的合照，強調他每次選舉，只要有需要，就可以看到林義不容辭到中壢的助選身影，對於林再次選擇一條充滿挑戰的道路，自己很榮幸能有林的帶領，共同守護桃園，為桃園注入更加進步的新力量。

桃園市平鎮區尋求連任的市議員楊家俍（左）與中壢區市議員參選人黃崇真也在中壢、平鎮交界掛出和林智堅（左上）、桃園市鄭文燦同框的「桃園隊」競選看板。（黃崇真提供）

桃園市議員彭俊豪（右）尋求連任，PO文感謝林智堅（左）歷屆選舉的相挺。（彭俊豪提供）

桃園市楊梅區尋求連任市議員的鄭淑方（右）在其個人粉絲專頁的封面照片，換上跟林智堅（左）的合照。 （鄭淑方提供）

桃園市楊梅區新人參選的蕭立妍（中）在個人粉絲專頁的封面照片，換上跟林智堅（右）、鄭文燦（左）的合照。 （蕭立妍提供）

桃園市平鎮區改披民進黨回鍋參選的王珮毓（右）在個人粉絲專頁的封面照片，換上跟林智堅（左）的合照。 （王珮毓提供）

桃園市蘆竹區尋求連任的劉勝全（左），在個人粉絲專頁的封面照片，換上跟林智堅（中）、鄭文燦（右）的合照。 （劉勝全提供）

桃園區市議員參選人李柏瑟（左）搶先在市區換上和林智堅（右）同框的競選看板。 （李柏瑟提供）

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