為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉為郭台銘買連署書 前桃市議員參選人蕭立妍潛逃中國返台落網

曾參選桃園市議員落選的蕭立妍涉嫌為郭台銘連署賄選案潛逃中國，被桃園地檢署發布通緝，昨天返台入境被查獲歸案，檢方複訊後將她聲請羈押。（圖取自蕭立妍臉書）

曾參選桃園市議員落選的蕭立妍涉嫌為郭台銘連署賄選案潛逃中國，被桃園地檢署發布通緝，昨天返台入境被查獲歸案，檢方複訊後將她聲請羈押。（圖取自蕭立妍臉書）

2024/03/07 16:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦郭台銘連署案，查出曾參選桃園市議員的趙宏勳、蕭立妍等人涉案情節重大，去年10月發動數波搜索，蕭女與前民進黨桃園市黨部評議委員黃薪哲雙雙潛逃被發布通緝，趙宏勳到案被檢方向桃園地院聲押獲准，檢察官今天偵結依違反總統副總統選罷法將趙男提起公訴；而蕭立妍潛逃中國多時、昨天搭機返台，在桃園機場被查獲解送桃檢歸案，檢方複訊後依有逃亡串供之虞向院方聲請羈押，桃院將召開聲押庭審理。

檢方指出，53歲的趙宏勳曾參選2022年八德區市議員，46歲的蕭立妍曾參選楊梅區市議員，2人去年10月間基於對連署人行求期約或交付賄賂，透過黃薪哲負責與郭台銘陣營連署與調度資金，蕭立妍去年10月2日在桃園區某超商提供趙宏勳500份空白連署書並交付5萬元現金，指示共犯趙男以每人發給200元連署方式行求期約或交付賄賂，使連署人為被連署人郭台銘連署。

蕭立妍去年10月13日在桃園市某超商收取趙宏勳取得138份連署書，再提供300份空白連署書要求趙男繼續徵求連署，同時允諾全部連署書收妥後，會依實際交付的連署書結算，以每份200元計算，扣除已支付的5萬元，將其餘差額支付給趙男。

桃園地檢署去年10月27日指揮市調處與中壢警分局搜索，在桃園區趙宏勳住處搜得已連署完成的連署書297份等證物，趙男於檢方複訊時坦承受蕭女請託向他人徵求連署，也坦承有發放每名連署人200元報酬，趙宏勳於檢方複訊後向桃園地院聲押獲准，目前仍在押中，至於蕭立妍則於檢調搜索前一天搭機潛逃到大陸，檢方發布通緝。

桃園地檢署說，蕭立妍昨天搭機返台，在桃園機場入境時被查獲，移送桃園地檢署歸案，檢察官漏夜複訊後以蕭女有逃亡、串供之虞向桃園地院聲請羈押，桃院今天下午召開聲押庭審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
200元買個資幫郭台銘連署 影武者以「泰達幣」介選 7人起訴
2024/03/05 10:12

200元買個資幫郭台銘連署 影武者以「泰達幣」介選 7人起訴
偽造總統選舉連署書換安毒 超扯懷孕4寶媽下場曝
2024/03/02 21:01

偽造總統選舉連署書換安毒 超扯懷孕4寶媽下場曝

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
周典論否認郭台銘提供500萬 法官憂勾串滅證裁定延押3個月
2024/02/22 19:12

周典論否認郭台銘提供500萬 法官憂勾串滅證裁定延押3個月
涉買郭台銘連署書未果 前觀音鄉長黃茂實、新屋里長徐智遠緩起訴
2024/02/07 17:20

涉買郭台銘連署書未果 前觀音鄉長黃茂實、新屋里長徐智遠緩起訴
涉每張200元收購郭台銘連署書 屏市里長及樁腳2人被起訴
2024/01/15 11:35

涉每張200元收購郭台銘連署書 屏市里長及樁腳2人被起訴
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播