涉為郭台銘買連署書 前桃市議員參選人蕭立妍潛逃中國返台落網

曾參選桃園市議員落選的蕭立妍涉嫌為郭台銘連署賄選案潛逃中國，被桃園地檢署發布通緝，昨天返台入境被查獲歸案，檢方複訊後將她聲請羈押。（圖取自蕭立妍臉書）

2024/03/07 16:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署偵辦郭台銘連署案，查出曾參選桃園市議員的趙宏勳、蕭立妍等人涉案情節重大，去年10月發動數波搜索，蕭女與前民進黨桃園市黨部評議委員黃薪哲雙雙潛逃被發布通緝，趙宏勳到案被檢方向桃園地院聲押獲准，檢察官今天偵結依違反總統副總統選罷法將趙男提起公訴；而蕭立妍潛逃中國多時、昨天搭機返台，在桃園機場被查獲解送桃檢歸案，檢方複訊後依有逃亡串供之虞向院方聲請羈押，桃院將召開聲押庭審理。

檢方指出，53歲的趙宏勳曾參選2022年八德區市議員，46歲的蕭立妍曾參選楊梅區市議員，2人去年10月間基於對連署人行求期約或交付賄賂，透過黃薪哲負責與郭台銘陣營連署與調度資金，蕭立妍去年10月2日在桃園區某超商提供趙宏勳500份空白連署書並交付5萬元現金，指示共犯趙男以每人發給200元連署方式行求期約或交付賄賂，使連署人為被連署人郭台銘連署。

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蕭立妍去年10月13日在桃園市某超商收取趙宏勳取得138份連署書，再提供300份空白連署書要求趙男繼續徵求連署，同時允諾全部連署書收妥後，會依實際交付的連署書結算，以每份200元計算，扣除已支付的5萬元，將其餘差額支付給趙男。

桃園地檢署去年10月27日指揮市調處與中壢警分局搜索，在桃園區趙宏勳住處搜得已連署完成的連署書297份等證物，趙男於檢方複訊時坦承受蕭女請託向他人徵求連署，也坦承有發放每名連署人200元報酬，趙宏勳於檢方複訊後向桃園地院聲押獲准，目前仍在押中，至於蕭立妍則於檢調搜索前一天搭機潛逃到大陸，檢方發布通緝。

桃園地檢署說，蕭立妍昨天搭機返台，在桃園機場入境時被查獲，移送桃園地檢署歸案，檢察官漏夜複訊後以蕭女有逃亡、串供之虞向桃園地院聲請羈押，桃院今天下午召開聲押庭審理。

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