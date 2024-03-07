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想追回被詐錢財又二次受騙 全律會：委任律師前應確認身分真偽

偽造的律師會員證。（全律會提供）

偽造的律師會員證。（全律會提供）

2024/03/07 18:33

〔記者張文川／台北報導〕全國律師聯合會今日指出，近日臉書（FACEBOOK）上出現諸多帳號或廣告專頁等，使用不知情第三人的照片，並杜撰其為律師、事務所或是其他專業人士等，趁民眾受騙後慌張、急於追回被害財物的情緒，謊稱已成功協助追回遭詐騙集團騙走的鉅額財物，但實際上卻是以此為藉口，讓民眾委任對方而二次受騙，全律會呼籲，委任前務必確認律師身分的真偽。

全律會表示，「律師推展業務規範」第2條第2項規定，除在事務所或律師的官網外，律師刊登廣告時應表明「律師姓名、律師事務所名稱、地址以及電話」等聯絡資訊。

民眾如果發覺該網頁上欠缺上開聯絡資訊，即有高度可能性是詐騙網頁；即使網頁上有聯絡資訊，依過往案例，也有詐騙網頁上的聯絡資訊是部分真實、部分虛假，譬如同時盜用A律師照片、B律師名字、C律師事務所地址，或虛構姓名、地址電話，均須進一步確認。

全律會呼籲，民眾於諮詢或委任律師前，先洽詢全律會、各地方律師公會，或至法務部律師查詢系統（https://lawyerbc.moj.gov.tw/）查詢，以確認是否為具律師資格、且得執行律師職務者，以維護自身權利，避免再次受騙。

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