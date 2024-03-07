她賣門號給詐團才賺300元 被判賠3萬再罰60小時勞務

台中地院認為李女雖有前科，但此案態度尚可，且以3萬元和解，輕判徒刑3月且宣告緩刑2年，條件是要提供60小時義務勞役。（記者張瑞楨攝）

2024/03/07 14:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓女子2022年把門號SIM卡，以300元賤賣給詐騙集團，導致王姓女子受騙匯5萬餘元，警方查到李女並送辦，台中地方法院認為，李女雖有詐欺前科，但她坦承犯罪，且願賠償3萬元，被害人也表明不再追究，據此輕判徒刑3月，緩刑2年，條件是提供60小時義務勞務，犯罪所得300元沒收。

判決書指出，李女於2016年在「愛情公寓」交友網站結識張姓男子，以沒錢繳房租，小孩及阿嬤沒地方住等騙詞，向張男詐得5萬，法院審理時，她承諾賠償張男，法官依詐欺取財罪輕判拘役55日，緩刑2年，條件是履行賠償張男3萬8000元（雙方和解的金額）。

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李女又於2022年8月把她向電信公司申請的手機門號SIM卡，以300元賣給詐騙集團，騙徒用此門號打電話給王姓女子，謊稱王女購買的400元護手霜，無法下訂結帳，需由王女依指示匯款，進行「金流保障」，王女信以為真，把5萬7000元匯入指定帳號，王女事後查覺受騙報警，警方沒抓到騙徒，把提供SIM卡的李女送辦，台中地檢署依幫助詐欺取財罪起訴。

台中地院審理時，李女坦承犯行，法官認為李女前一案判拘役55日，緩刑2年，素行不算是良好；但此案她坦承犯行，態度尚可，已與王女調解成立，和解條件是分期支付賠償王女3萬元，王女同意不追究，判處徒刑3月，宣告緩刑2月，條件是提供60小時義務勞務，請履行賠償之責，至於她賣門號所得300元，宣告沒收，可上訴。

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