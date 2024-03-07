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父債女還！男殺女友後火燒車雙亡 法官判女兒須賠償被害人兒90萬

廖姓男子砍殺女友後火燒車雙亡，被害女方的兒子請求損害賠償604萬元，南投地院法官判決兇手的女兒須賠償90.8萬元。（記者陳鳳麗攝）

廖姓男子砍殺女友後火燒車雙亡，被害女方的兒子請求損害賠償604萬元，南投地院法官判決兇手的女兒須賠償90.8萬元。（記者陳鳳麗攝）

2024/03/07 14:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕另種父債女還！南投縣一對中年情侶相約出門卻發生嚴重衝突，廖男持刀砍殺黃姓女友，見女友滿身是血，開車載黃女到偏僻山區火燒車，兩人燒死在車中。兇手死亡後，黃女的兒子打民事官司，要求廖男的女兒賠償精神撫慰金604萬餘元，南投地院近日判決，扣除黃女之子已獲犯罪被害人賠償金部分，廖女在繼承父親遺產後須賠償90.8萬元。

南投縣廖姓男子和黃女是男女朋友，去年春節期間一起出門，不知何故兩人起口角，廖男抓狂，持水果刀砍殺黃女，見黃女傷勢嚴重，驚慌失措下，開著女友的轎車，載黃女從集集到中寮鄉的偏僻山區，當天晚上打電話給黃女的兒子，坦承失去理智用水果刀砍殺其母，黃女的兒子追問他和母親在何處，但廖男沒有回答即掛電話，不久以汽油潑灑車子，自己也坐上駕駛座點火引燃，2人燒死在車中。 黃女的兒子報案後，警方大動員搜尋，2天後才找到人車。

由於兇手死亡，南投檢方予以不起訴處分，黃女的兒子無法原諒廖男行為導致他喪母之慟，打官司請求損害賠償，連同喪葬費、汽車財物損失、精神撫慰金等合計604萬餘元。 廖男的繼承人是獨生女兒，其女兒強調，她有身心障礙的幼兒要撫養，經濟狀況並不好，且黃女的家人已領到犯罪被害人補償金180萬元，要求賠償604萬元實在過高，根本無法負擔。

南投地院法官審酌，黃女之子要求汽車賠償和喪葬費應准許，另精神撫慰金則應降為200萬元較合理，經扣除國家補償的180萬元，判決廖女在繼承其父遺產後，要賠償黃女之子90萬8000多元。

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