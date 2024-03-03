不僅狂追女觀護人／殺女友假釋又偷盜 撤銷服殘刑

梁又山曾因殺女友被逮。（資料照）

2024/03/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕犯下「白玫瑰花女屍命案」的梁又山，假釋後追求輔導他的女觀護人，台中地檢署得知後，立刻將輔導梁男之責調整給其他觀護人，不讓梁男有見到、接觸女方的機會，去年更以梁男於假釋期間再犯竊盜等罪為由，向台中地院聲請撤銷殺人罪假釋獲准，將他送入監獄服殘刑，預計二○二八年才會刑滿。

遺體旁放白攻瑰成線索

二○○八年七月十四日，台中市大肚山一處碉堡發現一具女腐屍，腳旁有束白玫瑰花，警方無法確認死者身分，從白玫瑰下手找線索，動員警力訪談台中市各花店，一家花店老闆娘告訴警方，一名男子指定買白玫瑰，老闆娘提醒說，白花用於辦喪事，男子仍堅持買白玫瑰，強調「這是送給女友最後的禮物」，令她印象深刻。

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警方由此線索研判是情殺，清查各路口監視器鎖定梁男，短短二天即逮捕當時從事水電工的梁男，宣告破案，他供稱與張姓女友交往一年多，當年六月兩人感情生變，七月八日他騎機車載張女到東海大學附近談判，行經碉堡旁起口角，他將張女拉進草叢，持預藏的水果刀殺害她。

梁男還說，行凶後心神不寧難以入眠，「頭七」當日買一束白玫瑰花到陳屍處向張女賠罪與悼念，殊不知他離開遺體數小時後，民眾就發現張女遺體而報警，冥冥中自有定數。

判決資料顯示，梁男假釋期間，前年把銀行帳戶交給詐欺集團，害兩名被害人失金九萬餘元，台中地院依幫助洗錢罪將梁男判刑三月、併科罰金二萬元；梁男又於去年九月潛入中市一家麥當勞辦公室，連偷五人錢包共得款四千餘元，法院依竊盜罪判處罰金八萬元。

預計四年後才會刑滿

中檢對於梁男追求女觀護人一事相當重視，先是改派觀護人輔導梁男，梁改寫信給女方，中檢兩度發文禁止，他都視為耳邊風，中檢去年偵辦他觸犯跟蹤騷擾罪，同時以梁男假釋期間又犯罪等理由，向台中地院聲請撤銷緩刑獲准，他已再次入獄服約四年的殘刑。

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