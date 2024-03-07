好消息！彰化車禍搶救15天 姊昏迷指數改善 妹肺功能恢復中

彰化基督教醫院腦神經外科主任醫師張尚文今到加護病房為陳小妹妹查房，腦部以下器官功能恢復中。（圖由彰化基督教醫院提供）

2024/03/07 12:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣伸港鄉3姊弟2月22日通過行人穿越道時遭休旅車撞飛，姊姊被送往彰化秀傳醫院、妹妹送彰化基督教醫院搶救，在醫院搶救至今進入第15天，姊姊昏迷指數爬升到6，雙腳刺激有所反應；妹妹拔除胸管，水腫也有改善，肺功能逐漸恢復中，姊妹情況都有好轉，院方不放棄治療，持續為奇蹟努力。

秀傳表示，院方昨在陳家姊姊（10歲）生命現象相對穩定後，施行「頸椎復位神經減壓固定手術」治療頸椎顱底脫位，手術順利完成之後，今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數6，醫療團隊明天將施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。

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彰基腦神經外科主任醫師張尚文表示，陳小妹妹（9歲）這個禮拜接受骨折固定手術之後，雖然經過全身麻醉生命徵象1度出現不穩定，升壓劑甚至於回到兩線，不過今天升壓劑已經回到一線使用，而且這一線的升壓劑是在最低劑量，預計今天兩側的胸管都會拔掉，所以肺部的功能也逐漸在恢復正常當中，不過腦部已經神經方面的功能目前還沒有恢復，後續院方會做最妥善的治療。

3姊弟車禍發生後，引發外界高度關注，姊妹倆傷勢都很嚴重，送醫時昏迷指數3，妹妹情況更比姊姊不樂觀，經過醫院搶救，姊姊眼球已能轉動，也能微微睜開眼睛，其頸椎脫位壓迫到脊椎，經接受頸椎減壓及固定手術後，情況有所改善，今天昏迷指數上升到6。而頭部嚴重受創的姊姊，腦部至今仍無任何反應，其他受損器官，在院方悉心照護下漸漸復原中。

秀傳醫院治療陳姓姊姊，昨施行頸椎復位神經減壓固定手術治療頸椎顱底脫位，手術完成後，今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數6。（圖由秀傳醫院提供）

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