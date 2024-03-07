好消息！彰化車禍搶救15天 姊昏迷指數改善 妹肺功能恢復中
2024/03/07 12:54
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣伸港鄉3姊弟2月22日通過行人穿越道時遭休旅車撞飛，姊姊被送往彰化秀傳醫院、妹妹送彰化基督教醫院搶救，在醫院搶救至今進入第15天，姊姊昏迷指數爬升到6，雙腳刺激有所反應；妹妹拔除胸管，水腫也有改善，肺功能逐漸恢復中，姊妹情況都有好轉，院方不放棄治療，持續為奇蹟努力。
秀傳表示，院方昨在陳家姊姊（10歲）生命現象相對穩定後，施行「頸椎復位神經減壓固定手術」治療頸椎顱底脫位，手術順利完成之後，今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數6，醫療團隊明天將施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。
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彰基腦神經外科主任醫師張尚文表示，陳小妹妹（9歲）這個禮拜接受骨折固定手術之後，雖然經過全身麻醉生命徵象1度出現不穩定，升壓劑甚至於回到兩線，不過今天升壓劑已經回到一線使用，而且這一線的升壓劑是在最低劑量，預計今天兩側的胸管都會拔掉，所以肺部的功能也逐漸在恢復正常當中，不過腦部已經神經方面的功能目前還沒有恢復，後續院方會做最妥善的治療。
3姊弟車禍發生後，引發外界高度關注，姊妹倆傷勢都很嚴重，送醫時昏迷指數3，妹妹情況更比姊姊不樂觀，經過醫院搶救，姊姊眼球已能轉動，也能微微睜開眼睛，其頸椎脫位壓迫到脊椎，經接受頸椎減壓及固定手術後，情況有所改善，今天昏迷指數上升到6。而頭部嚴重受創的姊姊，腦部至今仍無任何反應，其他受損器官，在院方悉心照護下漸漸復原中。