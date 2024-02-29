彰化車禍命危姊妹 醫曝搶救8天最新狀況

彰化車禍命危的陳姓妹妹傷勢嚴重，彰基收治急救，總院長陳穆寬帶領醫師與護理人員在病床前為妹妹祈禱，院方感謝大家對妹妹的關心，希望大家持續給予祝福。（醫院提供）

2024/02/29 18:18

〔記者張聰秋／伸港報導〕彰化縣伸港鄉陳姓國小三姊弟2月22日在斑馬線遭休旅車撞飛，造成2姊妹重傷命危，經過8天醫療團隊的搶救，院方表示，姊妹昏迷指數仍是3。救不救得起來，及救起來的狀況為何，醫院持保守態度。

10歲大的姊姊在秀傳醫院救治，傷勢比姊姊更嚴重的9歲妹妹由彰基收治。

請繼續往下閱讀...

秀傳表示，姊姊昏迷指數仍維持在3，今天心跳、呼吸、血壓正常，繼續使用呼吸器，醫院希望在姊姊狀況相對穩定後，將安排腦波檢查，目前院方的治療方向，就是提供姊姊的腦部最好的生理環境等待恢復，除了醫療團隊努力積極救治外，姊姊的求生意志確實很大。

秀傳新任院長馬旭院長今一上任，旋即與總院長黃士維前去加護病房關心姊姊的狀況，為她加油打氣。院方透露目前也有考慮使用幹細胞治療協助腦部神經再生，但一切還是要等評估腦部受損情況及殘存功能再來決定。

彰基表示，妹妹目前狀況生命徵象雖然有比較穩定，但意識仍呈現重度昏迷的狀態，昏迷指數3分，雙側瞳孔對光反應微弱。2月24日（到院後48小時內）及2月28日的腦波檢查均沒有任何電生理反應，表示腦部已經完全受損，且雙側胸管引流量有變少。

彰基昨天召集所有醫療團隊召開全人整合醫療照護討論，將妹妹的狀況以及後續的治療計劃跟家屬做充分的說明及討論。醫療團隊會做最壞的打算，但是給予妹妹最好的醫療照護，院方感謝大家對妹妹的關心，希望大家持續給予祝福。

秀傳新任院長馬旭院長今一上任，旋即與總院長黃士維前去加護病房關心陳姓姊姊的狀況，為她加油打氣。（醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法