彰化3姊弟車禍前歡笑身影曝！阿伯看醫生自責沒接到人

彰化3姊弟被撞前的身影曝光！一路上都有說有笑，本來今天要買蛋糕為姊姊慶生。（民眾提供）

2024/02/23 21:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化3姊弟昨晚遭休旅車撞擊，造成姊妹兩人命危，3人在被撞之前的身影曝光了！監視器畫面拍到3人從學校徒步返家，一路上都有說有笑的，平常負責照顧3姊弟的阿伯，原本已計畫今天要買蛋糕給10歲姊姊慶生，如今只能讓弟弟進入加護病房，對姊姊說聲「生日快樂」。

彰化3姊弟大部分的上學或是放學，都是阿伯來接送，昨天阿伯因為糖尿病影響眼睛，必須接受治療，本來有人代為接送，卻陰錯陽差沒有接到人。阿伯從醫院返家後，眼看晚上6點多了，都不見3個小朋友蹤影，馬上就騎機車衝出去找人，擔心3姊弟邊走邊玩，還特地繞到超商去看看。突然之間就看到馬路上有救護車，阿伯上前一看，發現傷者就是3姊弟，姊妹倆正準備上擔架送去醫院急救，8歲弟弟只有腳扭傷，昨晚就已出院。

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阿伯透露，今天是10歲姊姊的生日，本來大家就計畫要買生日蛋糕慶生，如今卻只能在加護病房，讓他非常自責。

而8歲弟弟腳部扭傷，昨晚就已出院返家，3姊弟感情很好，都一起睡在1張大大的床上，雖然父母離異，生母已改嫁，但3姊弟的媽媽今年春節還是把3人接去過年，共享天倫之樂。昨晚發生車禍後，因為兩個姊姊都在醫院急救，家屬擔心弟弟不敢1個人睡覺，特別讓弟弟去跟曾祖母睡在一起，並為他戴上護身符。

弟弟說，昨晚3姊弟走路回家，在被撞的路口，3個人一起手牽手，用跑的過馬路，後來姊姊就飛到好遠的地方。他知道今天是姊姊的生日，在社工陪同下到醫院加護病房探望姊姊後，就對姊姊說了聲「生日快樂」。

校方表示，陳家姊妹感情很好，姊姊在學校的畫畫，就畫姊妹倆手牽手，如今都在加護病房與生命拔河，全校師生都在集氣祈福，希望兩人能早日康復。

彰化3姊弟被撞前的身影曝光！一路上都有說有笑，本來今天要買蛋糕為姊姊慶生。（民眾提供）

彰化3姊弟被撞前的身影曝光！一路上都有說有笑，本來今天要買蛋糕為姊姊慶生。（民眾提供）

彰化3姊弟被撞造成姊妹兩命危，姊妹感情很好，姊姊在校還畫上與妹妹手牽手的畫作。（民眾提供）

彰化3姊弟被撞造成姊妹命危，妹妹在學校的畫作，充滿童趣。（民眾提供）

彰化3姊弟被撞造成姊妹兩命危，弟弟的腳扭傷已出院，家人為他戴上護身符。（民眾提供）

彰化3姊弟被撞造成姊妹兩命危，阿伯因為見不到蹤影，騎機車去找人，卻看到姊妹受傷上了擔架要送醫。（民眾提供）

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