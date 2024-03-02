為彰化小姊妹集氣！家扶老師輕喊約「手牽手吃牛排」 姊眼角泛淚

彰化家扶中心帶著祈福卡，希望車禍命危的姊妹能快點好起來。（彰化家扶中心提供）

2024/03/02 17:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化3姊弟遭休旅車撞上，小姊妹命危送醫進入第10天，彰化家扶中心送上祈福卡片，家扶中心主任要等姊妹倆好起來，一起再去享用牛排，姊姊聽到家扶老師的聲音，眼角泛淚，家扶也希望妹妹加油，跟上姊姊的腳步，再來當老師的小幫手。

彰化家扶中心主任王震光說，這對姊妹去年有參加家扶暑期課輔班、戶外教學，剛好遇到父親節，姊妹倆還寫了卡片給他，祝「帥氣的主任哥哥，父親節快樂」，他也要跟這對姊妹約定，要趕快好起來，今年要一起在家扶過父親節，再她們一起參加暑期課輔班，戶外教學、同學們一起手拉手一起去，走路去餐館享用牛排與聖誕大餐。

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彰化家扶中心全體員工一起寫下祈福小卡，貼在祈福板上，由家扶老師放在床邊陪伴姊妹倆，希望她們快快好起來，趕緊來當老師的小幫手。

彰化秀傳醫院說，姊姊目前生命徵象穩定，升壓藥停第3天，昨天中醫會診，也安排週一、三、五針灸治療，預計下星期一進行核磁共振（MRI），評估腦傷嚴重程度。

彰化基督教醫院指出，妹妹雖然生命徵象穩定，但腦功能沒有恢復，也會診中醫，希望持續為妹妹打氣。

小姊妹去年寫父親節卡片給彰化家扶中心主任，祝「帥氣的主任哥哥，父親節快樂」。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心全體員工一起寫下祈福卡，為小姊妹集氣。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心帶著祈福卡探望小姊妹，祈願她們快點好起來。（彰化家扶中心提供）

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